Не надо стесняться. Смелые мамы показывают, как они выглядят после родов

Источник материала: Tut.by

Сегодня женщины учатся принимать и любить себя такими, какие они есть. Особенно после родов, когда после проделанной на протяжении девяти месяцев работы тело существенно меняется. Delfi.lv рассказывает про движение «postpartum body», которое призвано поддержать молодых мам и вдохновить их не стесняться себя, показывая, что наш мир не такой гламурный, как его зачастую показывают соцсети.

Американка Мэг Богс вспоминает, что после родов несколько месяцев избегала фотографироваться, стесняясь того, как она выглядит. Но потом поняла, что не только не нужно этого делать, но и других необходимо вдохновлять не бояться быть собой. Она советует всем мамам посмотреть на себя в зеркало с любовью и фотографироваться вместе со своими детьми. «Я так жалею о том, что меня нет на первых снимках моей дочки», — признается Мэг.

Наше восприятие мира сейчас во многом формируют социальные сети. И во время беременности, и после родов Мэг не могла найти в интернете фотографии женщин, на которых она была бы похожа. На глаза попадались исключительно снимки красивых пузиков и стройных молодых мамочек. Все это давало ощущение изолированности от внешнего мира.

Чтобы найти единомышленников, она решила вести блог и опубликовала в своем профиле в Instagram первое послеродовое фото, и со страхом ждала реакции общества. «Но к моему большому удивлению, в личные сообщения стали приходить послания, полные позитива и со словами „это то, что мне сегодня было нужно“. В этот момент и родилась идея движения», — рассказывает Мэг.

Она призывает всех мамочек делиться своим опытом под хештегом this_is_postpartum.

Одной из тех, кто откликнулся на этот призыв, была Эшли Дороф. На своем опыте она показала и рассказала, как полные женщины переживают беременность, послеродовую депрессию и принятие своего тела. Эшли предлагает каждой задуматься более серьезно, глубоко о том, что в жизни самое главное, и тем самым начать путь к любви к себе, приняв все как бы недостатки, которые на самом деле такими не являются.

Поддерживает это движение и мама тройняшек Дэсир Фортин. Она призналась, что несколько лет не могла забеременеть. Сделать это удалось только благодаря ЭКО. «Мое тело изменилось больше, чем я ожидала. Было много лишней кожи, живот покрылся растяжками». Видя, через что прошло ее тело, она поняла, что не нужно прятаться, что об этом нужно говорить. Поэтому в своем профиле в Instagram Дэсир опубликовала смелое фото, понимая, что без критики не обойдется. Тем не менее главная цель была важнее — показать и вдохновить женщин любить себя.

Говорить о своем теле после родов и смотреть на него как на идеальное Бетани Гарсиа вдохновил супруг и дети: «Когда я заставила себя поверить в то, что я красивая, я начала видеть все в другом свете». Она приняла участие в акции, опубликовав снимок, на котором изображено ее тело после родов четвертого малыша, а также поделилась своей историей о спонтанном аборте. Поскольку это происходит и с другими женщинами, ей хотелось дать им понять, что они не одиноки в этом.

Мэг при поддержке единомышленников готова продолжать этот путь, чтобы сделать послеродовой период в целом более прозрачным и честным для женщин. «Да, я получаю сотни негативных комментариев, но то письмо со словами благодарности о том, что мой пост кому-то помог, напоминает мне всегда о том, что это того стоит», — подчеркивает Мэг.