В зоне наводнения в Индии находится около 13 тыс. человек

Источник материала: Новости Хотимска

В зоне сильного наводнения на северо-востоке Индии находится около 13 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

В штате Ассам в результате сильных ливней, которые не прекращаются более двух суток, наводнение затронуло 43 деревни, вода покрыла около 1 тыс. га сельскохозяйственных земель. Наводнение также перекрыло несколько дорог в штате. Больше всего пострадал округ Джорхат, где в зоне затопления остаются более 6 тыс. человек. Местными властями организованы лагеря временного размещения для тех, кто покинул свои дома.

По данным метеорологов, ливни будут продолжаться, причем уровень воды в крупнейшей реке этого региона Брахмапурте уже поднялся до опасного уровня.