Источник материала: Новости Волковыска

Независимость надо уметь защищать. Поэтому каждая страна стремится иметь хорошо вооруженную подготовленную армию, способную быстро и эффективно ответить на вызовы и угрозы извне.

С дефицитом призывных ресурсов в последнее время столкнулись многие государства, в том числе и Беларусь. И дело здесь не только в последствиях демографического кризиса 1990-х, но и в огромном количестве отсрочек от воинской службы, которые предоставляются сегодня молодым людям. По числу категорий граждан, которые не подлежат призыву или имеют право на отсрочку, нашей стране нет равных. В Беларуси насчитывается 76 таких категорий. В то время как, например, в Азербайджане – 17, России – 28, Украине – 34. 8 из 10 отсрочек в Беларуси предоставляется для продолжения образования. Государству, конечно, нужны молодые образованные люди. Но не меньше, а может, и больше, стране нужны гарантии мира и безопасности. Вот почему принято решение оптимизировать количество отсрочек для продолжения образования. Министр обороны Андрей Равков сказал об этом так:

– В условиях достаточности призывных ресурсов Министерство обороны всегда шло навстречу предложениям о предоставлении отсрочек тем или иным категориям граждан. Теперь же настало время, когда нужно поддержать предложение силовых структур. Ведь это напрямую связано с обеспечением безопасности и обороноспособности страны. Принятые ранее меры по отмене отсрочек для заочников, пересмотру требований к состоянию здоровья призывников, закреплению возможности приема на военную службу по контракту позволили на несколько лет стабилизировать ситуацию. Но эти меры уже исчерпали себя.

У нового законопроекта, который уже принят Парламентом, название громоздкое и длинное – «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства». Но суть изменений проста: отсрочку от призыва для продолжения образования будут предоставлять только один раз.

– Никто не запрещает и не ограничивает молодого человека в праве поступить после школы в колледж или вуз, учиться, получить профессию и диплом, — пояснил депутат Игорь Мартынов. – Поступил, выучился – право на отсрочку использовал. Если пожелаешь, можешь учиться дальше, поступать в другой вуз, магистратуру или аспирантуру. Но только после службы в армии. То есть поступил, например, в магистратуру, берешь академический отпуск, отслужил и продолжай учебу.

Тех, кто уклонился от армии, не будут принимать на государственную службу, а также в органы внутренних дел, МЧС, СК, ГКСЭ и так далее. Временно ограничат для уклонистов и выезд за границу. Жестко, но справедливо. Ведь пока одни служат, другие скрываются, ищут всяческие поводы и лазейки, чтобы избежать призыва.

– Они приходят в военкомат только тогда, когда им исполняется 27 лет, получают военный билет и идут работать куда им хочется. Приблизительно это 4 тысячи человек на каждый призыв, – подчеркнул Министр обороны. – Мы полагаем, что такие действия несовместимы с занятием государственных должностей. Как они могут эффективно работать в интересах государства, когда умышленно не исполнили воинский долг?

Вопрос риторический. Но он, похоже, ничуть не смущает диванных критиков законопроекта. Иные усмотрели в нем едва ли не нарушение прав и свобод граждан. Таким комментаторам доходчиво и убедительно ответил Президент – Родину, Отечество должны защищать все, особенно мужики:

– Мы обнаглели до такой степени, что на женщин начали перекладывать и эту проблему. В Беларуси этого быть не должно! Женщина должна отвечать за свое, а мы должны обеспечивать семью и защищать Родину, свою семью и свою женщину.

Хочется альтернативы? Можно, допустим, обратиться за защитой в НАТО. Или войти, например, в состав России, чтобы она нас защитила. Но в обоих случаях придется забыть о независимости и суверенитете. За это ли боролись наши деды и прадеды? Остается третий вариант – самим защищать себя, подчеркнул Александр Лукашенко. Но это должна быть именно всеобщая обязанность, без разделения общества на классы, на рабочих-крестьян и интеллектуальную элиту.

– Сейчас стало особым форсом откосить от армии, – говорит председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк. – Причем для этого используют и магистратуру, и аспирантуру. Количество льготников зашкаливает. Нередко можно услышать, что государство, дескать, этим законопроектом ограничивает право выбора – служить или не служить. Да нет такого выбора! Есть конституционная обязанность, и никогда не бывает прав без обязанностей. Тем более что закон позволяет закончить первую ступень высшего образования и получить диплом. А кто хочет учиться, для него не будет никаких препятствий. Я призывался в армию со второго курса исторического факультета. Отслужил, вернулся, закончил вуз с отличием, защитил кандидатскую, докторскую, стал членом-корреспондентом Академии наук. Армия – это не тюрьма и не каторга. И я ничуть не жалею, что пошел служить. Благодаря этому получил хорошую физподготовку и на многие вещи в жизни стал смотреть по-другому.

Депутат Сергей Бобриков предложил критикам открыть ст. 57 Конституции:

– В ней сказано, что защита Республики Беларусь – обязанность и священный долг гражданина. Священный – это слово непростое. В Конституции оно упоминается всего лишь два раза. Второй раз – в ст. 83, в тексте присяги Президента. Так что читайте внимательно Основной закон.

Само собой, вместе с оптимизацией законодательства по вопросам отсрочек необходима постоянная работа по продвижению позитивного имиджа Вооруженных Сил, повышению социального статуса военнослужащих, отмечает политический аналитик Александр Шпаковский:

– Надо задуматься, какие материальные плюсы дает юноше служба в армии. Где льготы для поступающих на престижные специальности вузов, где «вкусные» предложения по строительству жилья, где 10-процентные надбавки к зарплате в течение первых двух лет после службы, где внятно очерченные бонусы, которые получает молодой человек, честно отдавший долг Родине, в сравнении с теми, кто струсил и уклонился? Министерству обороны, государственным органам, да и всему обществу стоит крепко подумать об имидже белорусской армии.

Также отметим, что определенные шаги в этом направлении уже сделаны и делаются. Например, с начала этого года более чем в два раза увеличено денежное довольствие срочников и резервистов. В нынешних поправках в закон есть норма, преду­сматривающая освобождение граждан, добровольно поступивших на военную службу по контракту и прослуживших не менее срока обязательной работы, от возмещения средств, затраченных на их подготовку.

Предполагается, что в январе будущего года вступит в силу закон, по которому первоочередное право на получение места в общежитии будет предоставлено учащимся, прошедшим срочную военную службу либо службу в резерве и имеющим рекомендации воинских частей. Рассматривается вопрос о предоставлении льгот и при трудоустройстве. Например, это касается сохранения права вернуться на прежнее место работы в течение трех месяцев со дня окончания военной службы. Кроме того, Министерство обороны предлагает включать период срочной военной службы в минимальный страховой стаж.

Александр Шкиренко, начальник главного организационно-мобилизационного управления – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил:

– Белорусская армия сегодня комплектуется по смешанному принципу – как военнослужащими по контракту, так и проходящими срочную военную службу. Это решает две основные задачи. Во-первых, поддержание боевой готовности на достаточном уровне. Во-вторых – накопление необходимого мобилизационного ресурса. Срочная служба на сегодня очень важна именно в плане накопления мобилизационного ресурса. И, как показывает опыт зарубежных государств, многие страны, ранее отказавшиеся от срочной военной службы, возвращаются к ней вновь. В их числе Литва, Украина, Грузия.

Справочно

В середине прошлого века, когда отгремели две мировые войны, унесшие десятки миллионов жизней, многим казалось, что у политиков надолго пропадет желание решать проблемы военным способом. Отсюда и мода на отмену всеобщего призыва и переход на контрактную армию. Однако за последние двадцать лет в мире произошло столько вооруженных конфликтов, что стало понятно: отказываться от срочной службы, а значит, от обученного и подготовленного резерва, преждевременно. В Литве, например, после отказа от воинской обязанности в 2008 году некоторые армейские подразделения комплектовались всего на 20 процентов. В 2015-м там пошли на попятную и восстановили систему призыва. В 2017 году возобновила воинскую обязанность Швеция. В стране с высоким уровнем жизни оказалось не так много охотников наниматься на службу по контракту. Из стран ­НАТО на сегодня призыв есть в Дании, Эстонии, Греции, Норвегии. Его возвращение обсуждают в Чехии, Франции, Латвии.

Любопытен и такой факт. В 2013 году в Австрии и Швейцарии провели референдумы по вопросу отмены военного призыва. Результаты удивили многих. За сохранение призыва высказались 59 процентов проголосовавших австрийцев и 73 процента швейцарцев. В Швейцарии, как и в Беларуси, воинская обязанность для всех мужчин зафиксирована в Конституции. За уклонение от призыва можно угодить за решетку на срок до 18 месяцев.

Всеобщая воинская обязанность сохраняется и в большинстве стран Азии. В частности, призывниками в возрасте 19–35 лет до сих пор комплектуется самая большая армия мира – китайская. Полномасштабный призыв сохраняется в России, Казахстане, Турции, Бразилии, Аргентине, Южной Корее, Мексике и других странах.

Армия США с 1973 года комплектуется на контрактной основе. Но на случай возобновления всеобщей воинской обязанности все граждане мужского пола от 18 до 25 лет обязаны встать на воинский учет. Наказание за уклонение от регистрации – штраф в 250 тысяч долларов, отказ в ряде льгот, невозможность поступления на госслужбу и так далее, сообщает Право.by по материалам Народной газеты.

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