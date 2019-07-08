«Соседи построили сарай у нас на участке. Мы готовы идти к папе римскому, чтоб его снести». Ответ адвоката

Источник материала: Tut.by

Лето — жаркая пора во всех смыслах. Чего только стоит накал страстей на дачах. Вот и наши читатели не поделили с соседями кусок участка. Они жалуются на то, что там незаконно построен сарай и забор, а «захватчики» отказываются их сносить. На чьей стороне правда и можно ли что-то исправить, рассказывает адвокат.

Напоминаем: если вы попали в непростую ситуацию и нуждаетесь в помощи адвоката, вы можете написать в редакцию по адресу lina@tutby.com. Чем более подробно и связно вы расскажете о том, что с вами случилось, тем больше вероятность, что адвокат сможет дать вам конструктивный совет. Желаем удачи в разрешении вашей проблемы.





— У нас провели новую улицу в конце нашего участка, за огородом. В итоге у нас появились новые соседи, а с ними — новые проблемы.

Дело в том, что часть нашего огорода мы, честно сказать, запустили: пару лет уже там ничего не сажаем, планировали на этом месте сделать небольшой сад, качели поставить и любоваться закатами. Теперь в этом месте мы не закатами сможем любоваться, а соседским забором. И тут, понятное дело, мы бессильны — не отменить же новую улицу.

Но проблема в том, что не только соседский забор, но и кусок их сарая в итоге стоят на нашем участке!

Причем когда они только начали строить эту халабуду, мы сразу подняли шум: сами не так давно вносили изменения в техпаспорт на дом, поэтому проверили и отметили все границы нашего участка. Но они от нас отмахнулись — мол, фундамент уже заложили, и как они теперь его перенесут. Типа мы виноваты, что запустили участок, в итоге границ его не видно и они не поняли, что земля — наша. Мы у них спрашиваем: а можно спросить, если сомневаешься? Неужели так сложно своим сараем попасть в свой же участок?

Короче, кого мы только не вызывали, чтобы эту ситуацию разрулить. И милицию, и сельсовет. Хоть к папе римскому иди. Все говорят: ну да, вроде незаконно, ну а что мы сделаем — снесем сарай с забором?

Это вообще нормально?





Ну и все в один голос говорят: отстаньте от нас, идите в суд. Мы пригрозили судом соседям. Они говорят — пускай хоть сто судов будет, мы сарай не снесем, у нас нет денег его переделывать.

И мы понимаем, что даже если выиграем суд, нам это ровным счетом ничего не даст. Председатель сельсовета сказал, что даже если будет решение суда, он наших соседей заставлять снести сарай и забор не будет. И сам до этого забора с сараем пальцем не дотронется, потому что это — чужая собственность.

И вот что нам в этой ситуации делать?

Комментарий адвоката:

адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»

— Несмотря на то, что сложившаяся ситуация кажется вам безвыходной, в действительности она разрешима. Для достижения поставленной цели вам нужно предпринять следующие шаги.

Шаг № 1: получить решение суда

Представители государственных органов, в которые вы обращаетесь, справедливо указывают вам на то, что без решения суда в этом случае не обойтись.

Обращаться в суд нужно с исковым заявлением об устранении препятствий в осуществлении права владения и пользования земельным участком.

Ответчиком по вашему иску будет являться собственник (или иной законный владелец) смежного земельного участка, который, как вы указываете, захватил часть вашей земли.

Справочно: в соответствии со ст. 285 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК Республики Беларусь), собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

Важно: это право принадлежит также лицу, хоть и не являющемуся собственником, но владеющему имуществом на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному законодательством или договором (ст. 286 ГК Республики Беларусь).

Из своей личной адвокатской практики отмечу, что по этой категории дел крайне важно правильно сформулировать свои исковые требования и детально указать, какие именно препятствия в осуществлении права владения и пользования вашим имуществом должны быть устранены ответчиком. В случае удовлетворения ваших исковых требований суд пошагово укажет в решении действия, которые надлежит совершить собственнику (иному законному владельцу участка) для восстановления вашего нарушенного права. А это, в свою очередь, сделает решение суда исполнимым.

Шаг № 2: дождаться вступления решения в законную силу

Варианты:

Решение не обжалуется в суде вышестоящей инстанции

В этом случае оно вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование и опротестование.

Справочно: апелляционная жалоба и (или) апелляционный протест на решение суда первой инстанции соответственно подается и (или) приносится в пятнадцатидневный срок со дня вынесения решения или вручения лицу, имеющему право на апелляционное обжалование (опротестование), по его требованию решения с мотивировочной частью.

Решение обжалуется в суде вышестоящей инстанции

В этом случае оно вступает в законную силу по рассмотрении дела вышестоящим судом (при условии, что этот суд не отменяет решение).

Шаг № 3: получить в суде исполнительный лист

Справочно: в соответствии с ч. 2 ст. 460 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — ГПК Республики Беларусь), по общему правилу, исполнительный лист на основании судебных постановлений выдается взыскателю судом первой инстанции после вступления решения в законную силу.

Шаг № 4: обратиться в отдел принудительного исполнения по территориальности для возбуждения исполнительного производства

Следует знать: исходя из смысла ч.1 ст. 42 Закона Республики Беларусь от 24.10.2016 года № 439-З «Об исполнительном производстве» (далее — Закон), судебный исполнитель возбуждает исполнительное производство при предъявлении взыскателем в орган принудительного исполнения:

Заявления о возбуждении исполнительного производства; Исполнительного документа (в вашем случае — исполнительного листа суда).

Шаг № 5: проконтролировать исполнение решения суда

Опыт адвокатов нашего адвокатского бюро свидетельствует о том, что загрузка судебных исполнителей зачастую не позволяет им уделять равное внимание всем делам, находящимся в их производстве. Поэтому я рекомендую вам тщательно следить за тем, чтобы исполнение решения суда по вашему делу было произведено в соответствии с установленными в законе сроками, то есть — максимально оперативно.

Обратите внимание: по общему правилу при возбуждении исполнительного производства судебный исполнитель предоставляет должнику семидневный срок для добровольного исполнения исполнительного документа (ч.1 ст. 46 Закона).

Имейте в виду: срок для добровольного исполнения исполнительного документа исчисляется со дня надлежащего извещения должника о возбуждении исполнительного производства (ч.2 ст. 46 Закона).

Важно: принудительное исполнение исполнительного документа осуществляется только в случае, если должник не сделал этого в срок, предоставленный ему для добровольного исполнения (ч.5 ст. 46 Закона).

При исполнении судебного постановления, согласно которому должник обязан совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или передачей имущества, по истечении срока для добровольного исполнения, Закон обязывает судебного исполнителя проверить исполнение должником требований, содержащихся в исполнительном документе.

Если по итогам проверки будет установлено, что требования не исполнены должником, судебный исполнитель принимает меры по привлечению должника к ответственности в соответствии с законодательными актами (ч. 2 ст. 114 Закона).

Если требования исполнительного документа не исполняются должником и после привлечения его к ответственности, то судебный исполнитель предлагает взыскателю (то есть вам) самостоятельно исполнить эти требования за счет должника (ч. 3 ст. 114 Закона).

Мой личный совет: отвечая на поставленный вами вопрос о том, что вам делать, я рекомендую активно включиться в эту ситуацию. Действительно, достижение поставленной цели в вашем случае предполагает совершение целой череды действий. Тем не менее это позволяет вам рассчитывать на положительный результат.

Кроме того, не нужно исключать и такого варианта развития событий, при котором выполнять все шаги не потребуется.

В моей адвокатской практике нередко были случаи, когда клиенты предполагали активное сопротивление противоположной стороны; ее борьбу до конца и несмотря ни на что. А на деле эта сторона уже в первом судебном заседании соглашалась на заключение мирового соглашения и впоследствии добровольно исполняла его условия. Часто для этого достаточно довести до сведения противоположной стороны, какими будут имущественные последствия (а именно — взыскание с ответчика в случае проигрыша суммы госпошлины, расходов по оплате помощи представителя, принудительного сбора при отказе от добровольного исполнения решения суда и т.д.).

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции, заявления, запросы, ходатайства и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в судах всех инстанций, а также представлять ваши интересы в различных государственных органах, иных организациях и перед физическими лицами.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.