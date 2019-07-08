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Сказываются ли фастфуд и сладости на фигуре, даже если мы не переедаем

09.07.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Что делать, если одновременно хочется кубики пресса и шоколадку? GO.TUT.BY поговорил с девушками, которые придерживаются разных позиций в отношении мучного и сладкого в рационе, и уточнил у диетолога, можно ли позволять себе «вредности», если не переедаешь, или даже худеть с конфетой и булочкой в меню.

За сладости: «С „чистым“ рационом тело выглядело слишком худым»


Фото из личного архива

У брестчанки Виктории Аниной с едой сложились непростые отношения.

— Я была обычной девочкой с парой лишних килограммов. Но смотрела на худышек и хотела быть такой же, как они. Думала, что это придаст мне уверенности в себе.

Чтобы похудеть, Виктория стала голодать. Обходилась продуктами на 300−500 ккал в день. А если выходила за установленную норму, вызывала у себя рвоту. Таким способом Виктория сбросила 11 килограммов. Но когда поняла, что так дальше нельзя, решила восстанавливаться. Однако и здесь поджидали проблемы: попробовав сладости и фастфуд впервые за долгое время, девушка не смогла остановиться и за несколько месяцев набрала 17 килограммов.

— Примерно два−три месяца я объедалась сладким, а потом мне просто надоело. И если раньше я жила с мыслями о том, сколько же калорий за день я съела, то теперь они исчезли. Так я поняла, что болезнь отступает.

Виктория начала есть, что хочется, не переедая, — и заметила, как снижается вес. В момент, когда прогресс остановился, записалась в тренажерный зал и стала считать калории. Определила свою норму для дефицита и снова начала худеть.

— Сейчас я занимаюсь в зале 2−3 раза в неделю и ем все, что хочу. Я поняла, что толстеют не от продуктов, а от избытка потребляемой энергии. Теперь процесс похудения мне только в радость, нет никаких запретов. Позади 7 кг, хотя впереди еще много работы.


Фото из личного архива. Виктория похудела на 7 кг

Виктория отмечает, что не ест повально одну «запрещенку». Сладости составляют 20−30% ее рациона. «Вредности» позволяют иметь более женственную фигуру, с «чистым» же рационом, по словам девушки, тело выглядело слишком худым.

— В целом, моя фигура меня устраивает, но знаю, что могу быть лучше. Мой идеал — подтянутое, спортивное тело. Сейчас в моем рационе очень много пп-продуктов, потому что этого требует организм. Но убрать сладости мне сложно, да и не вижу в этом необходимости. «Запретные продукты» не сказываются на фигуре, конечно, если адекватно их употреблять, а не питаться только ими 24/7.

Против сладостей: «Даже кофе с зефиром позволяю себе редко»


Фото из личного архива

Абсолютная чемпионка Беларуси по бодибилдингу Катерина Литвиненко на собственном опыте убедилась в том, как важно выбирать правильные продукты: ее стройная, точеная фигура сильно изменилась в университетские годы.

— Тогда я еще не умела нормально готовить и питалась тем, что придется: сладостями, чипсами, «ролтонами». И сама не заметила, как за пару лет форма ушла. Не то чтобы я жутко поправилась, но появился целлюлит, бедра изменились не в лучшую сторону.

Чтобы получить фигуру мечты, Катерина решила заняться бодибилдингом, а позже начала участвовать в соревнованиях. В свой дебют девушка вышла в финал, а в следующем сезоне и вовсе стала абсолютной чемпионкой. Огромную роль в этой победе сыграло правильное питание.

— Это не просто похудение, а выстраивание красивого, спортивного пропорционального тела. Здесь без подсчета калорий никак нельзя.


Фото из личного архива

Даже в межсезонье спортсменка старается питаться чисто. Кофе с зефиром разрешает себе редко. Но такой подход подтвердили эксперименты Катерины: когда в меню постоянно присутствуют «вредности», качество тела ухудшается.

— У человека на нормальном, чистом питании — и, условно, «сникерсах» — вес может быть одинаковым, но качество формы будет разное. На мясе, рыбе, яйцах вы будете подтянутым, а на чипсах — рыхлым.

Спортсменка считает, что существует два пути есть вредности без большого ущерба фигуре. Первый — считать и вписывать лакомства в дневной рацион, чтобы они составляли не более 20%. Второй — шесть дней в неделю питаться максимально чисто и интенсивно тренироваться, а на седьмой устраивать себе «читмил», когда можно позволить себе один любой прием пищи без подсчетов, либо «читдэй», когда можно есть все целый день.

— Мой вариант: шесть дней в неделю питаться максимально правильно, а на седьмой позволить себе, что хочу.

Мнение диетолога: «Калории бывают пустыми и вредными»


— Для определения энергетической ценности пищу сжигают в калориметре и измеряют тепло, выделяющееся в окружающую его водяную баню, — рассказывает диетолог Екатерина Силивончик. — То есть теоретически в этом калориметре можно сжечь и книгу. Прибор выдаст положительное число килокалорий, но это же не значит, что книга — ценный пищевой продукт.

Диетолог подчеркивает, что сегодня метод подсчета калорий является устаревшим.

— Калории бывают пустыми и вредными. Очень калорийные орехи помогут держать фигуру в форме, а картошка фри и кола с такой же калорийностью — вряд ли. Также калории от сладкого и мучного могут усилить чувство голода, и это не позволит вам сжигать жиры: такие продукты, попадая в организм, быстро повышают уровень сахара в крови, но в тот же момент способствуют образованию жировой прослойки.

Кристина обращает внимание, что основные принципы рационального питания — это разнообразие, сбалансированность, умеренность. А о самом распространенном методе похудения — дефиците калорий — диетолог говорит так:

— Например, человек употребляет 2,4 тысячи ккал в день и решается снизить показатель до двух тысяч, чтобы похудеть. Конечно, организм сразу начнет компенсировать недостающие калории за счет жировых запасов. Вес будет уходить. Но что происходит дальше? Организм приспосабливается к новому числу калорий, потеря веса останавливается. Нельзя полагаться только на подсчет калорий: для нас важно не то, что попало нам в рот, а то, что усвоилось, и как впоследствии организм будет использовать этот компонент пищи.

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