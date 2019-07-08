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КГК Могилевской области контролирует ход вступительной кампании

09.07.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

КГК Могилевской области контролирует ход вступительной кампании

Могилевской областной комиссией по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний подведены итоги контроля за первым этапом вступительной кампании – централизованным тестированием.
Отмечено, что тестирование в области прошло спокойно и организованно. Явка абитуриентов в среднем по области составила 94%, наибольшая – на тестирование по русскому языку (97%), наименьшая – по географии (89%).
Как и в прошлые годы, контроль за проведением тестирования осуществлялся на всех этапах и в каждой из задействованных аудиторий 7 пунктов тестирования области.
На самом массовом тестировании (по русскому языку) в контроле приняли участие более 170 человек.
За нарушения требований порядка проведения централизованного тестирования (пронос мобильного телефона в аудиторию) от участия в нем были отстранены 2 абитуриента, по состоянию здоровья не смогли пройти испытания 6 человек.
На следующем этапе вступительной кампании комиссиями будет осуществляться контроль за соблюдением высшими и средними специальными учебными заведениями порядка приема документов, проведения вступительных экзаменов и зачисления абитуриентов.
С 12 июля во всех высших учебных заведениях приемные комиссии начнут осуществлять прием документов. В этот период в Комитете государственного контроля Могилевской области будут работать телефоны «горячей линии»: 8 (0222) 31-07-73, 31-07-75, 22-18-97. По указанным телефонам можно сообщить информацию о нарушениях и недостатках в работе приемных и предметных экзаменационных комиссий учебных заведений.

 
 
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Могилевской областной комиссией по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний подведены итоги контроля за первым этапом...
 
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