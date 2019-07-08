Девушка, выбежавшая на поле во время финала ЛЧ, пыталась повторить это на финале Кубка Америки

Источник материала:
Tut.by
Кинси Волански, известная тем, что выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов-2019, рассказала, что готовилась повторить акцию во время финала Кубка Америки.
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I’ll admit Copa America you definitely won but we had one hell of an adventure trying
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Девушка, выбежавшая на поле во время финала ЛЧ, пыталась повторить это на финале Кубка АмерикиНо у нее ничего не получилось.
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I’ll admit Copa America you definitely won but we had one hell of an adventure trying
0
Ссылка на источник
0
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка, выбежавшая на поле во время финала ЛЧ, пыталась повторить это на финале Кубка АмерикиНо у нее ничего не получилось.
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