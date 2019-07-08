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Девушка, выбежавшая на поле во время финала ЛЧ, пыталась повторить это на финале Кубка Америки

09.07.2019 09:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кинси Волански, известная тем, что выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов-2019, рассказала, что готовилась повторить акцию во время финала Кубка Америки.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

I’ll admit Copa America you definitely won but we had one hell of an adventure trying

 
 
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