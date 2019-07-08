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Эстафета памяти побывала в Городке

09.07.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Участники международной эстафеты памяти «По местам боёв операции «Багратион» — ветераны поискового движения стран СНГ, руководители и члены поисковых формирований Башкортостана, Пермского края, Ярославской и Московской областей РФ, городов Москва, Орёл, Минск, Витебск, Новополоцк, Лиозно, Витебского района — побывали в Городке 30 июня. Члены международной ассоциации общественных поисковых  объединений «Народная память о защитниках Отечества» двигались по маршруту Москва — Вязьма — Смоленск — Лиозно — Витебск — Копти — Новинки — Городок — Зароново — Витебск — Хатынь — Минск. Эта масштабная акция, посвящённая 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, призвана охватить населённые пункты, в которых в годы войны проходили этапы операции «Багратион».

  Президент Международной ассоциации общественных поисковых объединений «Народная память о защитниках Отечества», член Комитета ветеранов войны и военной службы Международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств» Евгения Иванова подчеркнула, что эстафета памяти — заслуженная награда энтузиастам-поисковикам за их благородный, социально востребованный труд по увековечению памяти защитников Отечества.

  В Городке участники эстафеты посетили мемориал «Бессмертие», побывали возле памятника И.Х. Баграмяну, познакомились с историей нашего города в краеведческом музее. Е. Иванова отметила, что в Беларуси уважительно относятся к наследию предков, чтят их память, ухаживают за обелисками и территорией вокруг них. Городок гости покидали с твёрдой уверенностью, что вернутся сюда вновь.

Александра СОБОЛЕВСКАЯ.

Эстафета памяти побывала в Городке

Участников эстафеты памяти встречают на мемориале «Бессмертие».

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Участники международной эстафеты памяти «По местам боёв операции «Багратион» — ветераны поискового движения стран СНГ, руководители и члены поисковых...
 
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