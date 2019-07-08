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Хакеры взломали сайт «Ангела» и потребовали 2 000 долларов

09.07.2019 09:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сайт поисково-спасательного отряда «Ангел» был взломан в ночь на 5 июля. Двое суток «ангелы» оставались без своего веб-ресурса.

Хакеры взломали сайт «Ангела» и потребовали 2 000 долларов
Администратор ПСО «Ангел» Юлия Ковган рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Доступ к нашему сайту был заблокирован в ночь с 4 на 5 июля. Зайдя на сайт через личный кабинет, мы увидели сообщение на английском языке от взломщиков. За восстановление работы нашего ресурса они требовали сумму в биткоинах, эквивалентную примерно 2 000 долларов США. Наши переводчики с английского изучили эту запись и пришли к выводу, что сообщение писал человек, у которого английский язык не родной. Это было видно по стилистике, построению предложения.

По словам Юлии Ковган, есть версия, что взломщики — российские хакеры. «Ангелы» написали заявление о совершении преступления в милицию.

ПСО «Ангел» опубликовал информацию о взломе сайта на своей странице ВКонтакте. Публикация вызвала шквал возмущений посетителей этой социальной сети. Вот только самые безобидные комментарии к новости о взломе веб-ресурса: «…Ничего святого нету…», «Ни стыда, ни совести… Нашли, что взламывать», «Найти и отдать их адрес родственникам пропавших».


В комментариях люди также выражали поддержку, благодарили сотрудников отряда за их бескорыстную деятельность и предлагали свою помощь в восстановлении работы сайта.

Интернет-ресурс поисковиков возобновил свою работу в ночь на 7 июля. Юлия Ковган рассказала, что помогла в этом хостинговая компания, которая обслуживает сайт. У хостера даже сохранилась копия всей информации, размещенной на страницах ресурса. Теперь сайт снова работает.

— Мы попросили нашего хостера установить нам дополнительную защиту, чтобы избежать взломов в дальнейшем, — добавила Юлия Ковган.
 
 
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Сайт поисково-спасательного отряда «Ангел» был взломан в ночь на 5 июля. Двое суток «ангелы» оставались без своего веб-ресурса.
 
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