Хакеры взломали сайт «Ангела» и потребовали 2 000 долларов

МЛЫН.BY : Администратор ПСО «Ангел» Юлия Ковган рассказала корреспонденту





— Доступ к нашему сайту был заблокирован в ночь с 4 на 5 июля. Зайдя на сайт через личный кабинет, мы увидели сообщение на английском языке от взломщиков. За восстановление работы нашего ресурса они требовали сумму в биткоинах, эквивалентную примерно 2 000 долларов США. Наши переводчики с английского изучили эту запись и пришли к выводу, что сообщение писал человек, у которого английский язык не родной. Это было видно по стилистике, построению предложения.





По словам Юлии Ковган, есть версия, что взломщики — российские хакеры. «Ангелы» написали заявление о совершении преступления в милицию.





ПСО «Ангел» опубликовал информацию о взломе сайта на своей странице ВКонтакте. Публикация вызвала шквал возмущений посетителей этой социальной сети. Вот только самые безобидные комментарии к новости о взломе веб-ресурса: «…Ничего святого нету…», «Ни стыда, ни совести… Нашли, что взламывать», «Найти и отдать их адрес родственникам пропавших».









В комментариях люди также выражали поддержку, благодарили сотрудников отряда за их бескорыстную деятельность и предлагали свою помощь в восстановлении работы сайта.





Интернет-ресурс поисковиков возобновил свою работу в ночь на 7 июля. Юлия Ковган рассказала, что помогла в этом хостинговая компания, которая обслуживает сайт. У хостера даже сохранилась копия всей информации, размещенной на страницах ресурса. Теперь сайт снова работает.





— Мы попросили нашего хостера установить нам дополнительную защиту, чтобы избежать взломов в дальнейшем, — добавила Юлия Ковган.