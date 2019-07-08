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Храм в честь врача семьи Романовых освятят в Минске

09.07.2019 09:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

8 июля в Доме Прессы состоялась пресс-конференция «Подвиг новомучеников в призме этического долга врача», приуроченная к освящению храма в честь святого праведного страстотерпца, врача Евгения Боткина.



Как рассказал председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской Православной Церкви протоиерей Кирилл Шолков, это первый храм в Беларуси, названный в честь врача расстрелянной царской семьи Евгения Боткина.

— Евгений Сергеевич мог оставить свой врачебный пост и уехать за границу, — рассказывает священник. — Но, как истинный христианин, он до последней минуты земной жизни остался верен царской семье и русскому народу. Доказав, что спасется тот, кто претерпел до конца. Потому и называем мы его праведным страстотерпцем (мучеником, страдальцем). Для врачей образ Евгения Боткина остается ориентиром и маяком на профессиональном поприще и в милосердном отношении к ближнему своему.

Врача Евгения Боткина расстреляли вместе с царской семьей в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге.

12 июля в Минской духовной академии с лекцией выступит профессор из России Александр Григорьевич Чучалин, который принял активное участие в работе по канонизации Евгения Боткина и выпустил ряд книг, посвященных выдающемуся врачу.

Освящение храма состоится 13 июля в 9:25 на улице Железнодорожная в Минске.
 
Теги: Минск
 
 
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8 июля в Доме Прессы состоялась пресс-конференция «Подвиг новомучеников в призме этического долга врача», приуроченная к освящению храма в честь святого...
 
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