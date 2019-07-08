Храм в честь врача семьи Романовых освятят в Минске









Как рассказал председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской Православной Церкви протоиерей Кирилл Шолков, это первый храм в Беларуси, названный в честь врача расстрелянной царской семьи Евгения Боткина.





— Евгений Сергеевич мог оставить свой врачебный пост и уехать за границу, — рассказывает священник. — Но, как истинный христианин, он до последней минуты земной жизни остался верен царской семье и русскому народу. Доказав, что спасется тот, кто претерпел до конца. Потому и называем мы его праведным страстотерпцем (мучеником, страдальцем). Для врачей образ Евгения Боткина остается ориентиром и маяком на профессиональном поприще и в милосердном отношении к ближнему своему.





Врача Евгения Боткина расстреляли вместе с царской семьей в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге.





12 июля в Минской духовной академии с лекцией выступит профессор из России Александр Григорьевич Чучалин, который принял активное участие в работе по канонизации Евгения Боткина и выпустил ряд книг, посвященных выдающемуся врачу.



