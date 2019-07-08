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В Италии в ходе попытки побить мировой рекорд по нырянию погиб поляк
Источник материала: Партизан
О смерти поляка сообщило итальянское издание Corriere della Sera, отметив, что тело 41-летнего мужчины было обнаружено лишь несколько часов после ныряния.
Фото РАР
В Италии в ходе попытки побить мировой рекорд глубоководного ныряния погиб поляк Себастьян Марчевский. Эту информацию подтвердил Генеральный штаб польской армии.
«Прапорщик Себастьян Марчевский, солдат Войска польского, ветеран войны в Афганистане, водолаз, называемый «Человеком из стали» погиб при попытке побить мировой рекорд по нырянию в итальянском озере Гарда на глубине 333 метров», - говорится в сообщении Генштаба.
В команде Себастьяна Марчевского сообщили, что ему удалось воплотить свою мечту – по данным глубиномере поляк нырнул на 333м 80см. Проблема произошла уже во время всплытия, на глубине около 150 метров.
О смерти поляка сообщило итальянское издание Corriere della Sera, отметив, что тело 41-летнего мужчины было обнаружено лишь несколько часов после ныряния. Все это время его искали спасатели.
Итальянская газета помнила, что на этом же озере в прошлом году погиб еще один польский водолаз Адам Кшиштоф Павлик, который также пытался побить мировой рекорд.
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О смерти поляка сообщило итальянское издание Corriere della Sera, отметив, что тело 41-летнего мужчины было обнаружено лишь несколько часов после ныряния.
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