В Италии в ходе попытки побить мировой рекорд по нырянию погиб поляк

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В Италии в ходе попытки побить мировой рекорд глубоководного ныряния погиб поляк Себастьян Марчевский. Эту информацию подтвердил Генеральный штаб польской армии.





«Прапорщик Себастьян Марчевский, солдат Войска польского, ветеран войны в Афганистане, водолаз, называемый «Человеком из стали» погиб при попытке побить мировой рекорд по нырянию в итальянском озере Гарда на глубине 333 метров», - говорится в сообщении Генштаба.





В команде Себастьяна Марчевского сообщили, что ему удалось воплотить свою мечту – по данным глубиномере поляк нырнул на 333м 80см. Проблема произошла уже во время всплытия, на глубине около 150 метров.





О смерти поляка сообщило итальянское издание Corriere della Sera, отметив, что тело 41-летнего мужчины было обнаружено лишь несколько часов после ныряния. Все это время его искали спасатели.





Итальянская газета помнила, что на этом же озере в прошлом году погиб еще один польский водолаз Адам Кшиштоф Павлик, который также пытался побить мировой рекорд.