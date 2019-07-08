﻿ Европа создала систему борьбы с российским вмешательством. Эта система сталкивается с большими трудностями. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Европа создала систему борьбы с российским вмешательством. Эта система сталкивается с большими трудностями

09.07.2019 08:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"В начале этого года Европейский союз запустил амбициозные усилия по борьбе с вмешательством в выборы: систему раннего предупреждения, которая должна рассылать сигнал тревоги о российской пропаганде. Однако, несмотря на большие ожидания, как свидетельствуют данные, система превратилась в хранилище разного рода информации, не выдает предупреждений и уже находится под угрозой исчезновения", - пишет The New York Times.



"Действительно, даже до выборов в Европейский парламент этой весной в Брюсселе шутили насчет Rapid Alert System, системы быстрого оповещения, что никакая она не быстрая. Никаких оповещений нет. Как и системы", - говорится в статье.

"(...) Эти действия подтолкнули блок в тернистые области, где пересекаются свобода слова, пропаганда и национальная политика. Усилия по выявлению и противодействию дезинформации оказались не только крайне сложными, но и политически окрашенными. Новая система быстрого оповещения - широко разрекламированная сеть, которая должна уведомлять правительства о предпринимаемых Россией усилиях до того, как они метастазируют, как это произошло во время американских выборов 2016 года - это лишь последний пример", - отмечает газета.

"Например, весной этого года европейские аналитики (...) обнаружили подозрительные аккаунты в Twitter, распространявшие дезинформацию об австрийском политическом скандале. Буквально за несколько дней до европейских выборов в твиттах были обнаружены явные признаки российского политического вмешательства. Так что европейские чиновники приготовились запустить предупреждение в системе оповещения. Но они так этого и не сделали, - подчеркивает издание, - обсуждая, достаточно ли серьезно происшествие и оправдан ли будет сигнал тревоги. По сути, даже несмотря на то, что сейчас они говорят о выявлении "продолжительной и последовательной дезинформационной деятельности российских источников", они вообще никогда не выдавали никаких предупреждений".

"ЕС представил свои усилия по борьбе с российской дезинформацией как громкий успех. Чиновники заявили, что они внесли свой вклад в защиту выборов и сдерживание российской пропаганды. Но беседы с более чем десятком нынешних и бывших европейских чиновников, а также обзор внутренних документов показывают процесс, блокируемый разногласиями, такими как те, которые не дали ходу сигналу тревоги в связи с австрийским скандалом, - пишет The New York Times. - Как свидетельствуют записи, большинство стран даже не внесли свой вклад в эту систему, и сеть превратилась в скопище непроанализированной информации, часть которой потенциально полезна, часть - нет".

"Теперь даже те чиновники, которые глубоко верят в эти усилия, говорят, что заявления блока о сдерживании российских атак существенно преувеличены. Без изменений, предупреждают они, система оповещения может быстро устареть. "Реальность очень отличается", - говорит Якуб Каленский, бывший главный аналитик Европейского союза по дезинформации. По его словам, внутренняя политика и сопротивление некоторых европейских лидеров сделали систему слишком вялой в реакции на российскую угрозу", - передает The New York Times.

"Это потемкинская деревня, - отмечает Якуб Джанда, который пишет о российской дезинформации, занимая пост исполнительного директора European Values, базирующейся в Чехии политической организации. - Знающие люди не воспринимают ее всерьез".

"Высокопоставленные европейские чиновники, отвечающие за борьбу с дезинформацией, решительно отвергают такое представление (...). Они говорят, что новая система оповещения уже стала важным координационным информационным центром для экспертов и чиновников по всему блоку . (...) В 2015 году (...) была создана целевая группа аналитиков, которые шерстят интернет и публично разоблачают российскую дезинформацию. Система оповещения - частная компьютерная сеть, в которую любая страна может вносить разведывательные данные или давать сигнал тревоги - была создана в начале 2019 года в качестве попытки развить эти усилия", - сообщает газета.


"Чтобы вы меня правильно поняли, нигде в мире аналогичных операций не проводится", - заявил представитель Европейской комиссии Йоханнес Барке. По словам Барке, официальные лица настаивают, что их анализ австрийского дела был верным. Лутц Гюльнер, один из высокопоставленных европейских чиновников, курирующих кампанию по борьбе с дезинформацией, сказал, что тот факт, что сигнал предупреждения не прозвучал, отражает осторожность его команды. "Мы согласились, что нам нужно быть осторожными", - сказал он. (...)

"Использование Россией европейских веб-сайтов и учетных записей в социальных сетях, а также появление крайне правых политических партий, сообщения которых часто совпадают с российскими, только усложнили такие расчеты. Исследователи недавно обнаружили, что подозреваемые российские агенты, например, использовали на первый взгляд ирландские аккаунты в Facebook, чтобы попытаться разжечь напряженность в Северной Ирландии. А крайне правые подражатели в Италии поддерживают кремлевские тезисы", - сообщается в публикации.

"Тем не менее, эти кампании фактически недоступны для европейских аналитиков, - отмечает The New York Times. - Им запрещено критиковать или разоблачать пропаганду, представленную на европейском сайте или в европейском СМИ - это ограничение предназначено для предотвращения ползучих посягательств на свободу слова. Вместо этого они ограничиваются отслеживанием официальных российских средств массовой информации и публикацией регулярных отчетов, опровергающих утверждения о Европе".

"(...) Даже отчеты отражают внутриполитическое давление. Например, при редактировании одного недавнего отчета о предвыборной пропаганде чиновники убрали все упоминания о поддержке Россией европейских политических групп в правом и левом лагере, сообщили три чиновника, знакомые с процессом. Эти упоминания были заменены общим предупреждением о "злонамеренных источниках как внутри, так и за пределами" Европейского Союза. (...)", - говорится в статье.

Как пишет газета, "целевая группа по борьбе с дезинформацией была создана специально для борьбы с дезинформацией в России, однако в своих заявленных целях она не указала ни одной ссылки на Россию".

"(...) Некоторые из самых больших сторонников этих усилий также являются и его самыми большими критиками. По их словам, Брюссель намеренно маскирует проблемы. Например, доклад о выборах, составленный в прошлом месяце, воздал ЕС должное за сдерживание российской пропаганды. Тем не менее, в том же докладе говорится, что количество случаев российской дезинформации в этом году удвоилось. "Это реклама ЕС - что он добивается отличных результатов этом вопросе, хотя на самом деле это не так", - указывает Джанда.

"В частном порядке европейские чиновники признают, что у них нет доказательств того, что конкретно их усилия сдержали российскую пропаганду. Но они говорят, что разоблачение дезинформации безусловно полезно для демократии. (...) По словам Гюльнера, высокопоставленного сотрудника по борьбе с дезинформацией, непосредственная польза от системы быстрого оповещения на самом деле заключается не в предупреждениях. "Реальная польза состоит в том, чтобы связать все 28 государств-членов на единой платформе", - указывает он. По его словам, сайт позволяет чиновникам обмениваться информацией и выявлять тенденции", - пишет издание.

"На практике эти усилия носили эпизодический характер, - подчеркивается в статье. - Согласно внутреннему отчету чешского правительства, только треть европейских стран на самом деле внесли свой вклад в систему в преддверии выборов. Те, кто сделал это, зачастую просто загружали нарезки из новостей или доклады неправительственных организаций. В отчете говорится, что стандартов нет, и никто не отвечает за анализ информации для выявления тенденций".

"Система быстрого оповещения находится под угрозой исчезновения", - говорится в чешском отчете, который призывает к выработке определенных стандартов того, какой информацией следует делиться, и к выработке четкого плана анализа этих материалов. "Если мы хотим чего-то большего, чем просто тратить ресурсы на поддержку платформы для периодического обмена исследованиями НПО или приглашений на конференции", говорится в докладе, "нам нужно переосмыслить нашу стратегию".
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"В начале этого года Европейский союз запустил амбициозные усилия по борьбе с вмешательством в выборы: систему раннего предупреждения, которая должна рассылать...
 
Новости дня
Новости разные
 
В зоне наводнения в Индии находится около 13 тыс. человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика