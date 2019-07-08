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Активист довел «Вечерний Могилев» до суда: материалы издания могут признать экстремистскими

09.07.2019 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несколько лет борьбы активиста из Молодечно завершились успехом – в Могилеве рассматривается дело о признании информационной продукции «Вечернего Могилева» экстремистскими материалами.

Более двух десятков верующих пришли сегодня поддержать «Вечерний Могилев» на заседание в суд Ленинского района. Республиканская экспертная комиссия по информационной продукции нашла в двух материалах издания признаки экстремизма, передает "Белсат".

«Эти материалы действительно касаются ЛГБТК, был материал, в котором описывается насилие над геем в Славгородском районе, то, что его побили, и, во-вторых, об охоте на педофилов, если не ошибаюсь. Можно было подать их не так тенденциозно, как сделал «Вечерний Могилев», – объясняет правозащитник Александр Бураков.

Всего в течение двух лет активист Валентин Тишко прислал в различные инстанции жалобы на 14 статей «Вечернего Могилева».

«Я обращался в Ленинский РОВД, в прокуратуру Могилева, в Министерство информации. Временами даже из министерства информации приходили ответы, что все прекрасно, и причин для беспокойства нет. Тогда я обращался в Совет Министров, и Совет Министров перенаправлял мои обращения в министерство информации», – рассказывает Валентин Тишко.

Главный редактор «Вечернего Могилева» Надежда Левченко выразить официальную позицию издания отказалась, а представитель издания Станислав Левченко во время судебного заседания ссылался на Библию и бывшего министра внутренних дел:

«МВД не раз устами бывшего министра Игоря Шуневича высказывало негативное отношение к пропаганде ценностей гей-культуры, называя лиц нетрадиционной сексуальной ориентации «дырявыми». Заключение комиссии носит антихристианский характер, поскольку одобряет содомский образ жизни и содомскую идеологию и культивирует у белорусов чувство страха перед возможным наказанием за противодействие пропаганде ЛГБТ-сообщества».


Правозащитник Александр Бураков отмечает, что по сравнению с другими местными СМИ, язык вражды «Вечернего Могилева» более жесткий и агрессивный:

«В отличие от других СМИ, язык вражды в «Вечернем Могилеве» в отношении ЛГБТ, феминисток, различных прозападных организаций, в том числе ООН и Евросоюза, – это была часть редакционной политики».

«Сколько я ни читаю их материалы – во всех бедах и проблемах виновато ЛГБТ-сообщество, от классической стигматизации, что это распространение СПИД, и до немыслимых», – отмечает Валентин Тишко.

Если суд признает материалы «Вечернего Могилева» экстремистскими, то издание будут судить за распространен экстремистской продукции. Сейчас в суде объявлен перерыв до 11 июля, так как издание направило жалобу в Минский экономический суд на вывод комиссии, которая нашла в материалах признаки экстремизма.
 
Теги: Могилев
 
 
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Несколько лет борьбы активиста из Молодечно завершились успехом – в Могилеве рассматривается дело о признании информационной продукции «Вечернего Могилева»...
 
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