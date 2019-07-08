Назначен новый ректор университета «МИТСО». Прежний не отработал и года

Коллективу университета нового ректора представили первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова и секретарь ФПБ по международной работе Анна Варфоломеева.

«Я очень надеюсь на новые хорошие результаты, на стабильность и спокойствие в коллективе, а также эффективную совместную работу. В добрый путь и всех Вам благ, Владимир Владимирович», — сказала Ирина Старовойтова.





Ранее Владимир Лосев занимал должность проректора по научной работе





Интересно, что предыдущий ректор Вадим Позняк не проработал и года. Он был назначен ректором 29 августа 2018 года.









Перед назначением в МИТСО он работал в Академии управления, а туда пришел из Генпрокуратуры, был старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи.





В бытность работы прокурором Вадим Позняк запятнал себя судом над Павлом Северинцем и Николаем Статкевичем, которых судили за шествие по проспекту после референдума 2004 года. Он просил осудить оппозиционеров на 3 года «химии», судья удовлетворил такое прошение.



