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Назначен новый ректор университета «МИТСО». Прежний не отработал и года

09.07.2019 08:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Приказом Министерства образования и распоряжением Федерации профсоюзов Беларуси ректором Международного университета «МИТСО» назначен Владимир Владимирович Лосев, сообщается на сайте вуза

Коллективу университета нового ректора представили первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова и секретарь ФПБ по международной работе Анна Варфоломеева.

«Я очень надеюсь на новые хорошие результаты, на стабильность и спокойствие в коллективе, а также эффективную совместную работу. В добрый путь и всех Вам благ, Владимир Владимирович», — сказала Ирина Старовойтова.

Ранее Владимир Лосев занимал должность проректора по научной работе

Интересно, что предыдущий ректор Вадим Позняк не проработал и года. Он был назначен ректором 29 августа 2018 года.


Перед назначением в МИТСО он работал в Академии управления, а туда пришел из Генпрокуратуры, был старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи.

В бытность работы прокурором Вадим Позняк запятнал себя судом над Павлом Северинцем и Николаем Статкевичем, которых судили за шествие по проспекту после референдума 2004 года. Он просил осудить оппозиционеров на 3 года «химии», судья удовлетворил такое прошение.
 
 
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Приказом Министерства образования и распоряжением Федерации профсоюзов Беларуси ректором Международного университета «МИТСО» назначен Владимир Владимирович...
 
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