Подписан калийный контракт с Бангладеш

"По итогам переговоров подписан крупный годовой контракт на поставку белорусского хлористого калия. Документ предусматривает экспорт в Бангладеш 450 тыс. тонн калийных удобрений. Контракт подписан генеральным директором ОАО "Белорусская калийная компания" Еленой Кудрявец и председателем BADC Вахидом Хондакером", - говорится в сообщении.





Как отмечается, "белорусский калий высоко востребован в Бангладеш", по результатам 2018 года доля БКК на калийном рынке республики превысила 40%.





Корпорация BADC является государственным предприятием, импортирующим удобрения под эгидой Минсельхоза Бангладеш.



