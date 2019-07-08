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Подписан калийный контракт с Бангладеш

09.07.2019 08:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская калийная компания (БКК) заключила годовой контракт на поставку в Бангладеш 450 тыс. тонн калийных удобрений, сообщила пресс-служба Совета республики Национального собрания Беларуси по итогам встречи спикера совета Михаила Мясниковича с делегацией министерства сельского хозяйства и государственной Корпорации по развитию сельского хозяйства Бангладеш (Bangladesh Agricultural Development Corporation, BADC).

"По итогам переговоров подписан крупный годовой контракт на поставку белорусского хлористого калия. Документ предусматривает экспорт в Бангладеш 450 тыс. тонн калийных удобрений. Контракт подписан генеральным директором ОАО "Белорусская калийная компания" Еленой Кудрявец и председателем BADC Вахидом Хондакером", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "белорусский калий высоко востребован в Бангладеш", по результатам 2018 года доля БКК на калийном рынке республики превысила 40%.

Корпорация BADC является государственным предприятием, импортирующим удобрения под эгидой Минсельхоза Бангладеш.
 
 
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Белорусская калийная компания (БКК) заключила годовой контракт на поставку в Бангладеш 450 тыс. тонн калийных удобрений, сообщила пресс-служба Совета республики...
 
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