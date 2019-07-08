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Зеленский - ЕС: Попросим не денег, а выдачи беглых коррупционеров
Источник материала: Партизан
Уже в ближайшее время Украина будет просить у стран Европейского Союза не деньги на борьбу с коррупцией, а экстрадиции топ-коррупционеров - беглецов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по результатам 21-го саммита Украина - Европейский Союз-8 июля в Киеве, передает сайт главы государства.
"Спасибо Европейскому Союзу, который готов и в дальнейшем, в частности материально, поддерживать нас в этом вопросе. Знаю, как наши европейские партнеры устали выделять средства на мифическую борьбу с коррупцией. Верю, что совсем скоро мы будем просить у вас не деньги, а экстрадиции топ-коррупционеров - беглецов", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что у него есть политическая воля для преодоления коррупции.
Зеленский отметил необходимость перезагрузить всю антикоррупционную систему, в частности, работу Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции.
"Уверен, что новый состав украинского парламента, который появится совсем скоро, полностью развяжет нам руки для подавления коррупции", - подытожил он.
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Уже в ближайшее время Украина будет просить у стран Европейского Союза не деньги на борьбу с коррупцией, а экстрадиции топ-коррупционеров - беглецов. Об этом заявил...
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