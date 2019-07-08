США пересмотрят роль прав человека в своей внешней политике

Радио Свобода . Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о создании комиссии по правам человека, которая пересмотрит роль прав человека в американской внешней политике. Об этом сообщает





Комиссию из десяти человек возглавит бывший посол США в Ватикане и профессор юриспруденции из Гарвардского университета Мэри Энн Глендон.





Как сообщил Помпео, среди членов комиссии - эксперты по правам человека и активисты, представляющие весь политический спектр.





Правозащитные организации критикуют администрацию Трампа за то, что права человека не являются приоритетным направлением ее внешней политики. По мнению критиков, это показывает, что администрация готова закрывать глаза на нарушения прав человека в странах-союзниках - таких, как Саудовская Аравия, Бразилия и Египет.





Мэри Энн Глендон пообещала, что возглавляемая ею комиссия сделает все возможное, чтобы требования правозащитников нашли воплощение в политических решениях.



