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Беларусь приостановила поставки газа в Литву из-за ремонта газопровода

09.07.2019 07:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Поставки газа из Беларуси в Литву остановлены: 8 июля Беларусь начала ремонтные работы на участке магистрального трубопровода в направлении Литвы, которые продлятся до 28 июля, сообщает Delfi.

По словам представителя литовской компании Amber Grid, которая занимается распределением газа, ремонтные работы были запланированы, так как при диагностике были выявлены проблемы.

На период проведения работ газ в Литву будет поставляться с Клайпедского терминала СПГ и из России через Латвию. Газ в Калининградскую область России поставляется через Латвию.

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», дочернее предприятия ПАО «Газпром», поставляет газ в Беларусь и обеспечивает транзит газа в Литву, Украину, Польшу и Калининградскую область России.
 
 
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Поставки газа из Беларуси в Литву остановлены: 8 июля Беларусь начала ремонтные работы на участке магистрального трубопровода в направлении Литвы, которые...
 
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