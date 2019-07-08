Беларусь приостановила поставки газа в Литву из-за ремонта газопровода

По словам представителя литовской компании Amber Grid, которая занимается распределением газа, ремонтные работы были запланированы, так как при диагностике были выявлены проблемы.





На период проведения работ газ в Литву будет поставляться с Клайпедского терминала СПГ и из России через Латвию. Газ в Калининградскую область России поставляется через Латвию.





ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», дочернее предприятия ПАО «Газпром», поставляет газ в Беларусь и обеспечивает транзит газа в Литву, Украину, Польшу и Калининградскую область России.