Тысяча долларов за могилу. Задержаны должностные лица спецкомбината КБО

Как сообщает пресс-служба МВД, оперативники установили, что должностные лица предприятия за взятки предоставляли места для захоронения на кладбище «Северное».





— Злоумышленники пользовались тем, что количество свободных участков для погребения ограничено. Поэтому решить вопрос положительно предлагали за определенную плату. Деньги передавались через посредников. Средняя цена за могилу составляла порядка 1000 долларов. Мы установили около 170 мест захоронения, правомерность выделения которых предстоит выяснить в ходе оперативной и следственной работы, — рассказали в ГУБОПиК МВД.





Сообщается также, что, помимо «похоронного дела», главный инженер брал взятки и со своих подчиненных, которых уличал в нарушении трудовой дисциплины. За товарно-материальные ценности, в том числе спиртное, руководитель «отмазывал» работников спецкомбината за опоздания, нетрезвый вид или недобросовестное исполнение обязанностей. В его отношении возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 430 УК Беларуси (получение взятки), которые предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией.









В свою очередь, начальник отдела материально-технического снабжения брал незаконные вознаграждения якобы для их последующей передачи должностным лицам, которые могли выделить место для захоронения. Правда, деньги мужчина оставлял себе. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК Беларуси (Мошенничество), санкция которой предусматривает 3 года лишения свободы.





В ГУБОПиК МВД добавили, что проведение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности обвиняемых и иных должностных лиц КУП «Спецкомбинат КБО», продолжается.





Ранее, напомним, сообщалось о задержании замдиректора по общим вопросам минского «Спецкомбината КБО» Сергея Рудого. По версии следствия, он «получил в качестве взятки не менее 800 долларов США за решение вопроса, входившего в его компетенцию».



