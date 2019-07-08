Владимир Базанов: «Честно скажу: работаю практически по шестнадцать часов в сутки…»

– Мне еще 14 лет не было, когда я поступил в Ленинградское суворовское училище, – рассказывает Владимир Александрович. – Я вам честно скажу: раньше патриотизм находился на очень высоком уровне. Была борьба идеологий, мы общались с реальными участниками Великой Отечественной войны, я знал, что служить и защищать Родину – это престижно.





И сегодня, конечно, ни о чем не жалею, хотя судьба меня, как говорят, побросала. Два раза был в Афганистане, служил в Забайкалье. У меня родители – простые люди, так что «теплых мест» никто не предлагал, я всего достигал сам. Мама, кстати, до сих пор живет в Городке Витебской области, около десяти лет работала бригадиром на свиноферме. Отец в лесхозе трудился.





Сразу после Афгана женился. Свадьба была в Витебске , и, надо сказать, погуляли знатно. Раньше ведь как такие мероприятия проходили? Полтора дня у жены гости гуляют, столько же – у мужа. Супруга закончила Витебский педуниверситет, но довольно спокойно восприняла сообщение, что меня отправляют в Забайкалье.





– Места там, говорят, красивые…





– Да, а еще там зимой приходилось ходить на полигон, когда столбик термометра опускается до минус 47. Так что я жену декабристкой называл, она со мной 16 переездов перенесла.





Помню, в военном городке в Забайкалье было всего семь пятиэтажек, горячая вода отсутствовала, так что, когда родился сын, нужно было в ванную бросать 3–4 кипятильника, чтобы искупать малыша. Но ничего, пережили и это.





Позже закончил Военно-артиллерийскую академию имени Калинина и был направлен для прохождения службы в Германию.









– Повышение?





– Однозначно. Но я всегда хорошо относился к работе, поэтому был и карьерный рост.





– В ваше время «дедовщина» в армии была?





– «Дедовщина» бывает тогда, когда плохо работает первичное звено – командир

взвода, роты… Это они должны все держать под контролем. Но у меня никогда не было никаких доносчиков, потому что я сам начинал с командира взвода и знал, что всегда нужно чувствовать коллектив. Маршал Жуков как-то сказал: «Вооруженными силами командую я и сержанты». Поэтому, если ты для солдата авторитет, если он тебя уважает, то и «дедовщины» никакой не будет. Но будет дисциплина.





– Кстати, в Германии военным хорошо платили?





– Я застал время, когда уже рушилась Берлинская стена и когда произошло объединение Германии, нам давали бундесмарки. Получал примерно 1100 рок в месяц, и тогда это были неплохие деньги. Можно было не одну машину купить при желании…



