Униаты вынуждены отказаться от пилигримки: нечем платить милиции









catholic.by , организаторы направили в Витебский облисполком просьбу дать разрешение на проведение паломничества. Одним из условий, выдвинутых властями, было требование к верующим оплатить работу милиции, медиков, сотрудников коммунального хозяйства, как это предусмотрено утвержденными недавно белорусским правительством новыми правилами проведения массовых мероприятий. Как сообщает портал, организаторы направили в Витебский облисполком просьбу дать разрешение на проведение паломничества. Одним из условий, выдвинутых властями, было требование к верующим оплатить работу милиции, медиков, сотрудников коммунального хозяйства, как это предусмотрено утвержденными недавно белорусским правительством новыми правилами проведения массовых мероприятий.





На паломничества распространяются те же правила, что и на другие массовые мероприятия.





Витебский священник Змитер Гришан, настоятель прихода Воскресения Христова и один из организаторов мероприятия в комментарии "Радыё Рацыя" отметил, что во время недавнего паломничества в Будслав не возникало таких проблем. Тамошнее празднование в честь Матери Божьей Будславской имеет статус общегосударственного торжества.





Локальное же паломничество рассматривается как массовое шествие в соответствии с законодательством, и платить за него обязаны организаторы. Священника предупредили об административной ответственности и штрафных санкциях в отношении участников паломничества, поэтому он принял решение отозвать заявку.









Проблемы у организаторов самых разных ивентов начались 24 января 2019 года, когда Совет министров принял постановление №49, регламентирующая оплату "услуг по охране общественного порядка, которые оказывают органы внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массовых мероприятий". Например, из-за этого документа под вопросом оказалось проведение ультра-трейла и веломарафона "Витовт". Милиция выставила организаторам счёт в 225 базовых величин (5,7 тысячи рублей) за охрану массового мероприятия. Эта цифра превышала сумму взносов, которую планировали собрать организаторы. Вопрос решился за несколько дней до начала марафона после вмешательства чиновников из Министерства спорта и туризма.