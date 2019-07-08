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Палата представителей уклоняется от предупреждения фальсификаций выборов

09.07.2019 07:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитник из Сморгони Александр Дергачев обратился в Палату представителей с предложением внести изменения в Избирательный кодекс, однако в нижней палате парламента решили попросту оставить ее без рассмотрения.

Как сообщил правозащитный центр Вясна, еще в июне правозащитник предложил устранить противоречия между статьями 13 и 78 Избирательного кодекса, чтобы исключить фальсификацию выборов на уровне районных и областных избирательных комиссий.

Дело в том, что статья 13 Избирательного кодекса гарантирует открытость и гласность избирательного процесса, однако статья 78, регулирующая подведение итогов по району или области, полностью противоречит ей. На этом этапе у наблюдателей нет никакого доступа к цифрам итоговых протоколов нижестоящих комиссий, так как они не видят процесса подсчета. И из-за закрытости этого процесса наблюдатели имеют доступ только к итоговой цифре, которую проверить невозможно, что оставляет благоприятную почву для злоупотреблений.

Для доказательства несовершенства статьи 78 Александр Дергачев в своем обращении привел пример фальсификации итогов президентских выборов по Сморгонскому району в 2015 году. Тогда количество голосов за Татьяну Короткевич, которые она получила на 8 из 40 участках района, более чем в два раза превысило цифру, которую в итоге назвал ЦИК по всему Сморгонском районе (1870 голосов по сравнению с 887).


И поэтому, чтобы избежать фальсификаций на районном уровне, Дергачев предложил предусмотреть процедуру оглашения данных каждого итогового протокола, поступающего из участковых комиссий (или рённых, когда ведет подсчет областная).

На предложение правозащитника ответил председатель постоянной комиссии Палаты представителей по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Леонид Цуприк, сообщает "Гродненская Весна". И ответил обычной отпиской. Он сообщил, что правом законодательной инициативы обладают перечисленные в Конституции субъекты. В частности, граждане в количестве не менее 50 тысяч. А потому, по мнению Цуприка, нет правовых оснований для рассмотрения предложения одного человека.

Сморгонский правозащитник с таким ответом не согласен. Ранее он неоднократно направлял свои предложения в Палату представителей и каждый раз получал более-менее аргументированные ответы. Но этот раз стал исключением.


"Во-первых, мое предложение поручили рассмотреть комиссии, которая не занимается избирательным законодательством. Во-вторых, согласно Закону об обращениях граждан, если обращение не относится к компетенции соответствующего органа, то оно направляется тому, в чью компетенцию входит рассмотрение вопроса. А правом законодательной инициат обладают как раз депутаты Палаты. Почему бы мое обращение не поручить рассмотреть депутату от Сморгонскому избирательного округа? В-третьих, такая реакция на конкретный факт фальсификации выборов свидетельствует о нежелании Палаты представителей вернуть народу отобранное право непосредственно избирать депутатов и президента", - возмущен правозащитник.
 
 
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Правозащитник из Сморгони Александр Дергачев обратился в Палату представителей с предложением внести изменения в Избирательный кодекс, однако в нижней палате...
 
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