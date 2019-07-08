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Министр спорта: на Европейские игры приехали 35 тысяч иностранцев

09.07.2019 09:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Министр спорта: на Европейские игры приехали 35 тысяч иностранцев

На соревнования II Европейских игр - 2019 в Минске было продано 213 тыс. билетов, заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в интервью «Беларусь 1».

«Из 213 тыс. проданных билетов 12,7 тыс. было продано для иностранных туристов. И были приглашены различными общественными организациями еще около 7 тыс. иностранных представителей для участия в соревнованиях», - сказал Сергей Ковальчук, сообщает БЕЛТА.

Кроме того, операторы организовали туры в Минск во время II Европейских игр еще для 15 тыс. зарубежных гостей. «Это мы не берем гостей из ближнего зарубежья - России, Украины, Казахстана. Были туристы из Китая. Мы сегодня видим официальную цифру - 35 тыс. туристов. Это без учета тех людей, которые приезжали в страну сами», - отметил министр.

 
Теги: Минск
 
 
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На соревнования II Европейских игр - 2019 в Минске было продано 213 тыс. билетов, заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в интервью «Беларусь 1».
 
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