Источник материала: Ежедневник





На соревнования II Европейских игр - 2019 в Минске было продано 213 тыс. билетов, заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в интервью «Беларусь 1».

«Из 213 тыс. проданных билетов 12,7 тыс. было продано для иностранных туристов. И были приглашены различными общественными организациями еще около 7 тыс. иностранных представителей для участия в соревнованиях», - сказал Сергей Ковальчук, сообщает БЕЛТА .

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Министр спорта: на Европейские игры приехали 35 тысяч иностранцев На соревнования II Европейских игр - 2019 в Минске было продано 213 тыс. билетов, заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в интервью «Беларусь 1».