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Министр спорта: на Европейские игры приехали 35 тысяч иностранцев
09.07.2019 09:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
На соревнования II Европейских игр - 2019 в Минске было продано 213 тыс. билетов, заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в интервью «Беларусь 1».
«Из 213 тыс. проданных билетов 12,7 тыс. было продано для иностранных туристов. И были приглашены различными общественными организациями еще около 7 тыс. иностранных представителей для участия в соревнованиях», - сказал Сергей Ковальчук, сообщает
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На соревнования II Европейских игр - 2019 в Минске было продано 213 тыс. билетов, заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в интервью «Беларусь 1».
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