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Жительница Браслава вывозила белорусок в Польшу для работы в борделе
09.07.2019 09:38 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Жительница Браслава попала в поле зрения правоохранителей во время оперативной разработки. Выяснилось, она выступала в роли организатора поставки живого товара в Польшу.
«Сотрудниками было установлено, что женщина на протяжении 15 лет занималась проституцией в Польше, где познакомилась с жителем этой страны. Совместно с ним открыла в Варшаве нелегальное заведение по предоставлению сексуальных услуг», - сообщает
Деятельность борделя была замаскирована под массажный салон.
Желающих заработать в сфере сексуальных услуг вербовали среди женщин из неблагополучных семей, злоупотребляющих спиртным, имеющих долги. Хозяйка борделя брала на себя расходы по изготовлению документов, погашала долги в Беларуси. Тем самым она втягивала жертв в долговую кабалу.
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