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Жительница Браслава вывозила белорусок в Польшу для работы в борделе

09.07.2019 09:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Жительница Браслава вывозила белорусок в Польшу для работы в борделе
Фото из открытых источников

Жительница Браслава попала в поле зрения правоохранителей во время оперативной разработки. Выяснилось, она выступала в роли организатора поставки живого товара в Польшу.

«Сотрудниками было установлено, что женщина на протяжении 15 лет занималась проституцией в Польше, где познакомилась с жителем этой страны. Совместно с ним открыла в Варшаве нелегальное заведение по предоставлению сексуальных услуг», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Витебского облисполкома Олега Горбачева

Деятельность борделя была замаскирована под массажный салон.

 Желающих заработать в сфере сексуальных услуг вербовали среди женщин из неблагополучных семей, злоупотребляющих спиртным, имеющих долги. Хозяйка борделя брала на себя расходы по изготовлению документов, погашала долги в Беларуси. Тем самым она втягивала жертв в долговую кабалу. 

Жительница Браслава вывозила белорусок в Польшу для работы в борделе
Организатор борделя в Боровлянах приговорен к 14 годам колонии
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