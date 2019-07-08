Жительница Браслава вывозила белорусок в Польшу для работы в борделе

Жительница Браслава попала в поле зрения правоохранителей во время оперативной разработки. Выяснилось, она выступала в роли организатора поставки живого товара в Польшу.

«Сотрудниками было установлено, что женщина на протяжении 15 лет занималась проституцией в Польше, где познакомилась с жителем этой страны. Совместно с ним открыла в Варшаве нелегальное заведение по предоставлению сексуальных услуг», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Витебского облисполкома Олега Горбачева.

Деятельность борделя была замаскирована под массажный салон.

Желающих заработать в сфере сексуальных услуг вербовали среди женщин из неблагополучных семей, злоупотребляющих спиртным, имеющих долги. Хозяйка борделя брала на себя расходы по изготовлению документов, погашала долги в Беларуси. Тем самым она втягивала жертв в долговую кабалу.

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