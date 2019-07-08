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Ушел из жизни актер Владимир Златоустовский

09.07.2019 08:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ушел из жизни актер Владимир Златоустовский
Союз кинематографистов России

Актер, режиссер, сценарист Владимир Златоустовский умер в возрасте 80 лет, сообщение появилось в на официальном сайте Союза кинематографистов России.

Советский и российский актер, режиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России Владимир Борисович Златоустовский скончался 8 июля 2019 года на 81 году жизни.

«Союз кинематографистов РФ, Ассоциация документального кино, комиссия неигрового кино выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Борисовича», - говорится в сообщении.

Златоустовский родился в 1939 году в Москве, закончил Театральное училище им. Щукина. 
С 1960 года начал сниматься в кино.

В 1970 году был вторым режиссером у Владимира Рогова в культовом фильме «Офицеры». В этой же картине исполнил эпизодическую роль майора Гаврилова, адъютанта генерала Вараввы

«Но самый большой вклад Владимира Златоустовского в картину «Офицеры» - это блестящее исполнение песни «Вечный огонь», - говорится в сообщении Союза кинематографистов.

Златоустовский был режиссером киножурнала «Ералаш» в 1970-е - 1980-е годы, снял картины «Колыбельная для мужчин», «Поединок в тайге», «Набат».

В 2000-е выступил режиссером нескольких сезонов популярного сериала «Возвращение Мухтара».

 
 
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Владимир Борисович запомнился зрителям, как исполнитель песни «Вечный огонь» в картине «Офицеры»
 
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