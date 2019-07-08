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Китайская Hongqi готовит новый седан, над которым работал бывший дизайнер Rolls-Royce

09.07.2019 09:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Входящая в состав китайского концерна FAW компания Hongqi, известная в основном своими автомобилями для партийной элиты КНР, поделилась тизерными изображениями седана H7 второго поколения.


Будущий седан станет первой работой британского дизайнера Джайлса Тейлора на посту вице-президента по дизайну и главного креативного директора FAW — в китайскую корпорацию он перешел в прошлом году из компании Rolls-Royce. В основном Тейлор сосредоточится на развитии дизайна моделей Hongqi, который в Китае считается самым престижным автомобильным брендом.


Отличительной особенностью нового H7 станет крупная решетка радиатора с подсвечиваемым U-образным обрамлением — по сообщениям китайских СМИ, таким же оформлением передка станут щеголять все перспективные модели Hongqi. По предварительной информации, H7 второго поколения разрабатывается на модульной платформе FME, а под капот получит двухлитровый турбодвигатель с несколькими вариантами мощности. В паре с ним будет работать роботизированная коробка с двумя сцеплениями.


Продажи нынешнего H7 на китайском рынке начались в 2013 году, спустя четыре года построенная на базе Toyota Crown модель была модернизирована. О том, когда появится преемник, пока ничего не сообщается, но публикация тизеров означает, что премьера нового H7 не за горами.

 
 
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Входящая в состав китайского концерна FAW компания Hongqi поделилась тизерными изображениями седана H7 второго поколения.
 
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