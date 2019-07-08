Овчарка, лабрадор или бигль? Каких собак кому лучше заводить

Источник материала: Аргументы и факты

Выбор собаки следует начинать с оценки конкретных потребностей и желаний будущего владельца. Каждый человек имеет свой набор предпочтений, у каждого свои привычки и ритм жизни, поэтому выбор лучшего питомца может варьироваться от одного человека к другому. Так, к примеру, некоторые пожилые люди тяготеют к маленьким собакам, в то время как другие предпочитают более крупных животных, которые любят бегать, резвиться или даже ходить на охоту вместе с хозяином.

Как утверждают кинологи, любая порода собак хороша, если она сочетается со способностями, симпатиями и образом жизни владельца. Поэтому перед тем, как приобрести щенка, следует тщательно изучить все аспекты обучения и дрессировки конкретной породы, а также поинтересоваться у заводчиков, много ли физических нагрузок понадобится при уходе за животным. По словам руководителя департамента информации Российской кинологической федерации Евгения Цигельницкого, всегда нужно исходить из каких-то определенных условий. «Если человек не очень спортивный, не очень квалифицированный в обращении с собаками, то лучше брать какую-нибудь собаку среднего размера, а не терьера, служебную или охотничью. Но в то же время есть пожилые люди, которые до преклонных лет охотятся и держат очень энергичных борзых и гончих, а также лаек, и прекрасно с ними справляются. То есть человек всегда должен осознавать свои силы. В принципе, сейчас из-за дикости людей переиначивается сам процесс взаимоотношений с собакой. Многие, начитавшись разной информации в интернете, считают, что дрессировкой и воспитанием собак должен заниматься какой-то специальный человек, а больше никто делать этого не может. Это совсем не так. Люди с каменного века занимались собаками, без всяких методик и инструкторов. Кроме того, очень ошибочной является точка зрения, что у щенка, как и у ребенка, должно быть детство. Многие считают: пусть питомец растет, а потом его всему можно будет научить. Такой подход порождает большие проблемы и трагедии, потому что на самом деле собака воспитывается с самого первого дня появления в доме. Если ее растили, как лук на грядке, до полугода, а потом хотят, чтобы кто-то животное чему-то научил, то это пустое дело», — говорит кинолог.

Каникулы Рекса. Как подготовить домашних животных к летнему сезону? Подробнее

Какую собаку завести, если в доме есть ребенок?

Дети часто просят родителей завести собаку. Принимая решение о покупке щенка, взрослые должны учитывать не только то, что это будет неплохой способ научить детей заботе, но и то, что пока дети маленькие, родителям придется взять ответственность на себя: самостоятельно гулять, ухаживать за животным, а также дрессировать его, поскольку детям больше хочется играть с собакой, нежели заниматься ее воспитанием.

«В семьях с детьми можно заводить любую собаку, но всегда нужно взвешивать свои силы. Нужно помнить, что собака – это ответственность. Если нет опыта содержания собак и нет желания или возможности особо заниматься животным, то тогда не нужно заводить “серьезную” породу, требующую повышенной ответственности. Нужно брать спокойную собаку не очень крупного размера. Если человек квалифицированный, то ему не нужны никакие советы, он знает, что ему нужно и с чем он легко справится», — говорит Цигельницкий.

По словам кинолога, воспитанием собаки нужно заниматься с первых же дней. И если дети просят завести крупную собаку, например, ротвейлера, то родителям придется уделить пристальное внимание дрессировке, чтобы научить питомца правильному обращению с детьми. Лучше, если щенок будет расти вместе с ребенком. В таком случае собака любой породы, при условии, что у нее здоровая психика, будет бережно относиться к ребенку.

«Есть породы, которые ведут себя как няньки, но при этом даже среди них встречаются психически нездоровые животные. Недавно в Подольске был случай, когда ребенку ногу прокусил крошечный бультерьер. Такое поведение может проявится у любой собаки, если ее не воспитывать. В принципе спокойные и дружелюбные к детям обычно золотистые ретриверы, они не агрессивные, а также ньюфаундленды, сенбернары. Кстати, собаки, которые имеют репутацию страшных, вроде бультерьеров, “своих” детей просто обожают. Но собака должна быть психически здорова и воспитана», — говорит кинолог.

Не существует единственного верного ответа на вопрос «Какую породу выбрать для ребенка?». Некоторые дети мечтают просто о домашнем питомце и готовы подобрать бездомную собаку вместо породистой. Чтобы животное приносило радость всем членам семьи, нужно уделять пристальное внимание его дрессировке, также важно знать, как до этого развивался щенок.

«Все сильно зависит от того, как вы собаку воспитываете и как она развивается. Любая собака может быть воспитана таким образом, что она будет не самым лучшим питомцем для семьи с ребенком. В первую очередь, имеет значение то, как содержался щенок, пока он был маленький, как его воспитывали и насколько он рано познакомился с детьми. Когда люди планируют заводить щенка, первым делом нужно концентрироваться на том, чтобы узнать, как он развивался, и как его растили заводчики», — говорит зоопсихолог, кинолог-консультант, психолог Лидия Ушакова.

Какие породы собак больше подходят одиноким людям?

Многие одинокие люди рассматривают собак как верного друга и источник радости. Чтобы найти подходящую породу, нужно определиться, с какой целью вы собираетесь взять собаку — для активного времяпровождения, охраны дома, для того, чтобы меньше ощущать одиночество и так далее. Также стоит взвесить свои физические возможности.

«Будущий хозяин должен определить для себя, в чем именно заключается потребность завести собаку. Пожилые и одинокие люди могут быть очень разные, кто-то очень активный, тогда можно взять активную собаку, чтобы вместе заниматься какой-то активной деятельностью. В таком случае это будут собаки, которые специально выведены для этого – терьеры или охотничьи породы. Тем, кто хочет завести собаку для того, чтобы скрасить одиночество, наоборот, больше подойдут менее активные породы. То есть, в первую очередь, нужно смотреть, в чем именно заключается потребность, и, исходя из этого, рассматривать породу и уже конкретных собак. Если пожилые люди решат завести породу, которая требует при уходе за собой больших физических нагрузок, то сложности будут и у хозяев, и у собаки», — говорит Ушакова.

Отличными породами для охраны дома считаются немецкая овчарка, ротвейлер, московская сторожевая, азиатская овчарка, ризеншнауцер, стаффордширский терьер, доберман. А компанейскими и ласковыми считаются бладхаунд, бигль, кокер-спаниель, французский бульдог, померанский шпиц, карликовый пудель. Но, как говорят кинологи, каждая порода имеет свой характер, и даже дворняжка может быть беззаветно преданной и вполне может сделать человека намного счастливее.

Собачка с дачи. Можно ли на глаз распознать бешенство у бездомных животных? Подробнее

Какие породы подойдут для городской квартиры?

Многие собаки чрезмерно активны и требуют длительных прогулок. Хаски, например, более комфортно ощущают себя не в городской квартире, а в загородном доме с большой территорией. Если человек домосед, то ему больше подойдут породы собак, не нуждающиеся в длительных прогулках и готовые проводить целые дни дома, например, японский хин, чихуахуа, ши-тцу.

«Потребность в движении у собаки около трех часов в сутки. Любой зверь большую часть времени проводит, лежа в логове. Поэтому если давать собаке возможность побегать около трех часов в день, то ее можно держать как в квартире, так и в маленьком вольере, как это делается в питомниках. Главное давать собаке каждый день двигаться», — советует Цигельницкий.

Какие собаки подойдут людям с ограниченными возможностями?

Собаки способны помочь человеку с ограниченными возможностями. Некоторые породы работают поводырями и помогают слепым людям передвигаться по городу. В качестве поводырей, по словам кинологов, берут немецких овчарок, лабрадоров и ретриверов.

«Обычно в качестве собак-поводырей используются лабрадоры и золотистые ретриверы и очень редко овчарки. Лабрадоры, например, очень открыты к людям, доброжелательны и уравновешены. В то же время они весьма энергичные, могут быстро принимать решения, достаточно крупные, чтобы справляться физически. К тому же они достаточно легко адаптируются к разной обстановке: работа поводыря и его жизнь очень насыщены, и лабрадоры легко справляются со всеми изменениями, а у других собак такие ситуации могут вызвать стресс», — говорит кинолог, руководитель учебно-кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов», тренер собак-поводырей Елена Орочко.

Что надо учитывать аллергикам?

Гиппоаллергенных собак не существует. Кинологи рекомендуют выбирать породу собак, учитывая индивидуальные особенности проявления аллергии, поскольку она может проявляться не только на шерсть животного. Предварительно стоит также посоветоваться с врачом-аллергологом.

«Многие рекомендуют бесшерстных собак и нелиняющих собак, но дело в том, что аллергия может быть как на шерсть, так и на отшелушивающийся эпителий и слюну. Здесь нужно исходить из индивидуальных особенностей в каждом конкретном случае. Дать общую рекомендацию невозможно», — объясняет Цигельницкий.

Как выбрать собаку из приюта?

Выбирая питомца важно помнить, что лучшие собаки — это те, которые лояльны и не слишком агрессивны. Кинологи образают внимание: довольно часто собаки могут вести себя агрессивно, если они испытывают стресс.

«Если человек хочет взять собаку из приюта, то маловероятно, что он получит достоверную информацию сразу, потому что животное может вести себя одним образом в приюте и совершенно по-другому — дома или на выгуле. Сама по себе приютская среда достаточно стрессовая для собаки, и животное может вести себя абсолютно спокойно, забиться в угол и не шевелиться. У людей при этом может возникнуть иллюзия, что собака очень спокойная. Или наоборот, собака может настолько стрессово чувствовать себя в приюте, что она будет бегать, прыгать и скакать, и люди могут подумать, что это чрезмерно активное животное, хотя на самом деле это просто реакция на стресс от встречи с новыми людьми и от приюта. Поэтому, выбирая питомца в приюте, лучше всего походить с ним, погулять или побыть в среде, которая максимально приближена к домашним условиям. Также следует помнить: когда мы берем собаку из приюта домой, ей требуется адаптация, какое-то время она все равно будет испытывать стресс, в какое бы замечательное место она ни попала. Но люди, видя такое состояние собаки, думают, что это может быть проявлением агрессивности. А на самом деле это может оказаться всего лишь проявление стресса, который пройдет, если питомцу помочь адаптироваться», — объясняет Ушакова.