Single malt, blended. Чем отличаются односолодовый и купажированный виски

Источник материала: Аргументы и факты

Виски — огромная семья крепких напитков, дистиллированных из зерновой браги, для которой солодили часть или все зерно. После дистилляции напиток этот выдерживают в бочках. Обычно зерно — это ячмень, бочки чаще всего дубовые. А дальше начинаются нюансы и различия. В каждой стране-производителе виски существуют свои правила производства. Например, для американского виски используется не меньше половины кукурузы в зерновой смеси. Канадский виски смешивают из двух: зернового ректификата (из браги выгоняют спирт не менее 90 градусов крепостью) и менее крепкого дистиллята.

В Шотландии и Ирландии различают виски односолодовый и купажированный. Рассказываем, что это такое и в чем особенности каждого напитка, на примере шотландского виски (в Ирландии осталось очень мало производителей виски, там можно не найти каких-то разновидностей, а у тех, что остались, есть свои особенности).

Односолодовый (malt)

Это виски с одной вискикурни. Разумеется, солодовый, для браги тут использовали соложеный ячмень. Соложение — это контролируемое проращивание зерна с последующей обжаркой. В ходе соложения крахмал в зерне приобретает способность осахариваться, а сахара нужны для питания дрожжей, которые перерабатывают их в алкоголь.

Итак, single malt (односолодовый виски) — это виски, произведенный на одной вискикурне. Но вовсе не обязательно в один год. В бутылке с односолодовым виски могут быть спирты разных годов, разной выдержки, но самому младшему спирту (кстати, по возрасту которого и должна считаться выдержка виски) должно быть не менее 3 лет. Это правило касается любого виски.

Существует еще виски из одной бочки: single cask или single barrel. Эта надпись на этикетке значит, что напиток был налит из одной определенной бочки и весь виски в бутылке одного возраста. На этикетке должен быть указан номер этой бочки. Такой виски стоит гораздо дороже, чем просто односолодовый, ведь это штучное производство, limited edition, ограниченное размерами бочки.

Наконец, есть еще blended malt. Купажированный солодовый. Для него смешиваются солодовые спирты с разных дистилярен.

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Зерновой (grain)

Чтобы перейти к самому распространенному виски, — купажированному — нужно упомянуть виски зерновой. В чистом виде он встречается, но редко, и обычно известен только увлеченным коллекционерам виски или профессионалам отрасли. Зерновой виски производится из самого дешевого зерна, обычно это пшеница или кукуруза. Но в любом случае добавляется также и солод, иначе брага не будет бродить и не будет вырабатываться алкоголь.

Зерновой виски перегоняется обычно методом непрерывной перегонки, это дешевый способ производства алкоголя, в процессе большая часть ароматических и вкусовых характеристик будущего виски уходит, а виски достигает крепости 94%, что уже близко к ректифицированному спирту. Но все же не совсем. Аромат и вкус зернового виски выражены слабо, но все же присутствуют. К тому же, как и солодовые спирты, зерновые подвергаются традиционной выдержке в бочках не менее 3 лет.

В продаже встречается зерновой виски. Обычно это бленд из зерновых спиртов с разных дистилярен с разной выдержкой: blended grain. Есть и совсем редкий зверь: single grain. Это зерновой виски с одной вискикурни, он представляет собой микс разных зерновых спиртов одного производителя, но разной выдержки.

Нельзя сказать, что зерновой — это технический виски, у него есть свой вкус, аромат, есть свои ценители. Зерновые виски, как и солодовые, находят признание на выставках и берут медали. Но основное назначение зернового виски — участвовать в купаже. И быть частью blended-виски.

Купажированный (blend)

Как мы уже поняли, в любой бутылке, по сути, представлена смесь спиртов разной выдержки одного производителя, одного региона или разных. Но если речь заходит о купажированном виски (blended whisky), то имеется в виду смесь солодовых и зерновых спиртов разных сроков выдержки, разных производителей из разных регионов.

Купажирование широко применяется не только для производства виски. Им пользуются производители вин, коньяков (во Франции смешивание разных сортов вин или коньяков называется красивым словом «ассамбляж»), чая, кофе… Основатель одной из самых известных марок купажированного виски Johnnie Walker начинал с небольшой бакалейной лавочки, где делал и продавал чайные купажи. Кстати, именно с этой маркой связывают и начало производства купажированного виски. Итак, в купажированном виски в обязательном порядке соединяются солодовые и зерновые виски разных сроков выдержки (но не меньше 3 лет). Возраст купажа определяется по самому младшему спирту. Если в смеси из спиртов 15-20-летней выдержки добавить 4-летний виски, то на бутылку нужно будет ставить 4 years old. Без вариантов.

В зависимости от возраста и сложности купажа blended виски условно разделяют на 3 категории.

Standard blend — это недорогие купажи с выдержкой от 3 лет. К этой категории относятся виски, например, Ballantine’s, Johnnie Walker Red Label, Dewars.

De luxe blend — виски, в купаже которых нет спиртов младше 12 лет. И содержание солодовых спиртов не менее 35%. Самые известные в этой категории — Chivas Regal 12 years old и Johnnie Walker Black Label.

Premium. Чаще всего тут выдержка не менее 18 лет. Но и более младшие образцы могут быть зачислены в категорию premium, если их собирал признанный мастер из уникальных интересных спиртов, а сам напиток получил признание профессионалов. К этому классу обычно относят Chivas Regal 18 years old и Johnnie Walker Gold Label.

Надо сказать, что создание купажей — дело сложное, кропотливое. «Носы» компаний, производящих виски, — люди с уникальным обонянием, отличной памятью. Ведь они из года в год должны воспроизводить один и тот же вкус виски, который отлично знают и помнят миллионы людей по всему миру. Вкус каждой марки купажированного виски уникален, он не должен отличаться из года в год, тем временем спирты — солодовые и зерновые — каждый год ведут себя по-разному. У одного и того же производителя спирты могут быть разными, на них влияет множество факторов, одним из главных являются погодные условия. На зерно и на получаемый виски погода влияет так же сильно, как и на виноград и на вкус вина во Франции и Италии.

Что лучше?

Чаще всего в литературе и статьях о виски можно встретить мнение, что молты — для истинных ценителей виски, а купажи — попсовые массовые напитки. Но это однобокий взгляд. Да, молты дороже. Из-за того, что дороже их производство. Производители купажированного виски закупают исходный материал у множества вискикурен. В то время как производитель single malt whisky должен полагаться только на свои силы и на запасы спиртов у себя в подвалах. Купажированный виски — более массовый продукт, ведь стоит он дешевле, а производится его гораздо больше, чем односолодовых бутылок. Производители купажированных виски больше ориентируются на вкусы массового потребителя, для которого они доступны (не все, кстати). Но это не значит, что купажированные напитки хуже. За блендами стоят традиции, вкус, который оттачивали десятилетиями, уникальное мастерство.