Попугай, бывший звездой YouTube, сейчас стал героем научных исследований

Ученые из США и Канады проанализировали, как популярный в Youtube какаду по кличке Снежок пляшет под хиты 80-х. Они пришли к выводу, что птица не просто хаотично двигается — это настоящий танец, для которого попугай сам придумывает новые движения. Об этом сообщает «Чердак».



Кадр из видео «Snowball, the dancing cockatoo»

Объектом исследования стал желтохохлый какаду Элеоноры (Cacatua galerita eleonora) по кличке Снежок (Snowball). Он стал известен в 2007 году, когда на YouTube было популярно видео , на котором Снежок танцует под музыку Backstreet Boys. Тогда группа ученых исследовала движения птицы и пришла к выводу, что некоторые движения попугай действительно совершает в такт музыке — например, поднимает лапы или кивает головой.

Однако вскоре после того, как исследование завершилось, хозяин птицы обратил внимание на новые движения Снежка, не описанные в первом исследовании. Поэтому в 2008 году та же группа ученых провела повторный эксперимент, а результаты опубликовала лишь теперь.

В ходе эксперимента Снежку включали две композиции: Another One Bites the Dust группы Queen и Girls Just Want to Have Fun американской поп-певицы Синди Лопер . Под эту музыку птица начинала «танцевать», и ученые записывали ее движения на видео. В той же комнате находился и хозяин Снежка, который иногда подбадривал его, говоря: «Хороший мальчик», — но сам никаких движений не совершал.

Позже полученное видео без звука покадрово разобрала Джоанна Кин, которая кроме нейробиологии увлекается и классическим, и современным танцем. Она описала каждое движение попугая и пришла к выводу, что они явно были намеренными, а не рефлекторными. При этом эти движения не были средством для достижения какой-либо цели, например спаривания или получения лакомства.

Ученые выделили из танца Снежка 14 отдельных движений и два составных. Он мог качаться, поворачиваться, крутить головой семью разными способами, а также сочетать все это с поднятием лап. В отличие от людей, которые могут танцевать в течение долгого времени, попугай плясал урывками, каждый из которых в среднем продолжался около 4 секунд.

Затем авторы работы проанализировали видео с включенным звуком. Они хотели понять, не запускают ли определенные музыкальные паттерны соответствующее движение. Оказалось, что движения Снежка каждый раз были разными. То есть, видимо, он придумывал их сам.

Такое поведение ученые объясняют двояко: во-первых, попугай мог научиться копировать движения людей, то есть своего хозяина. Это нетривиальная задача, ведь для этого мозгу птицы нужно решить так называемую проблему соответствия: распознать движения существа с другим строением тела, как-то их обработать и воспроизвести самому. Второе объяснение заключается в том, что попугай придумал движения сам. Это может говорить о его не менее замечательной способности проявлять творчество в социальном поведении, то есть таком, которое направлено на общение, а не на получение еды или ухаживание за самкой.

Ученые надеются и дальше изучать танцевальные способности попугаев. Пока же они считают, что эти птицы умеют танцевать, потому что они, как и люди, умеют учиться на слух, могут подражать движениям, способны формировать долгосрочные социальные связи, могут воспроизводить сложную последовательность действий и даже способны общаться «языком тела».