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В Гродно дотла сгорел пассажирский автобус

09.07.2019 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пассажирский автобус сгорел вечером 8 июля в Гродно. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.


Фото: newgrodno.by

Сообщение о возгорании автобуса на улице Западной поступило спасателям в 18.16. Работники МЧС ликвилировали пожар.


Фото: newgrodno.by

В результате возгорания автобус уничтожен полностью. Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Гродно
 
 
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Сообщение о возгорании автобуса на улице Западной поступило спасателям 8 июля, в 18.16.
 
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