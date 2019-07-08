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В Гродно дотла сгорел пассажирский автобус
Источник материала: Tut.by
Пассажирский автобус сгорел вечером 8 июля в Гродно. Об этом
Сообщение о возгорании автобуса на улице Западной поступило спасателям в 18.16. Работники МЧС ликвилировали пожар.
В результате возгорания автобус уничтожен полностью. Причина пожара устанавливается.
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Сообщение о возгорании автобуса на улице Западной поступило спасателям 8 июля, в 18.16.
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