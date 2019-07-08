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Начальником управления по образованию горисполкома назначена О.В.ЛЕВЧЕНКО
09.07.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
С 9 июля 2019 г. на должность начальника управления по образованию Пинского горисполкома назначена Ольга Васильевна ЛЕВЧЕНКО.
Родилась в г. Пинске в 1979 году. Образование высшее. В 2006 году закончила учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка» по специальности «математика» с дополнительной специальностью «информатика».
Занимаемая должность до назначения – директор-редактор коммунального унитарного информационного предприятия «Редакция газеты «Пінскі веснік».
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С 9 июля 2019 г. на должность начальника управления по образованию Пинского горисполкома назначена Ольга Васильевна ЛЕВЧЕНКО. Родилась в г. Пинске в...
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