Беларусь поставит в Бангладеш 450 тысяч тонн калийных удобрений

Источник материала: Ежедневник





Белорусская калийная компания (БКК) подписала контракт на поставку в Бангладеш 450 тыс. тонн калийных удобрений, сообщает пресс-служба Совета Республики.

Соглашение о поставках белорусских удобрений подписали генеральный директор ОАО "БКК" Елена Кудрявец и председатель государственной корпорации по развитию сельского хозяйства Бангладеш (BADC) Вахид Хондакер.

Как отмечается, "белорусский калий высоко востребован в Бангладеш", по результатам 2018 года доля БКК на калийном рынке республики превысила 40%.

"Прочную основу для партнерства БКК и BADC создает тот факт, что обе компании являются государственными и представляют интересы своих стран, что позволяет с вести совместную работу на стратегическом уровне", - отметила пресс-служба.