В этом году народная студия изобразительного искусства «Карамель», руководителем которой является педагог высшей категории, заведующий художественным отделением Смолевичской детской школы искусств Наталья Алексеевна Каминская, отмечает свой десятилетний юбилей. По этому случаю в сельском Доме культуры агрогородка Заболотье прошло праздничное мероприятие, с участием кружковцев, их родных и почетных гостей.

НАРОДНАЯ СТУДИЯ «КАРАМЕЛЬ» ОТПРАЗДНОВАЛА СВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

На протяжении долгих лет талантливая художница, чьи заслуги известны далеко за пределами нашего района, учит маленьких детей искусству владения кисти.

Основная задача студии, где обучаются искусству маленькие дети, – творческое взаимодействие в коллективе, приобщение их к миру прекрасного. Несмотря на то, что занятия являются коллективными, существует индивидуальный подход к каждому из учащихся. Дети свободно высказывают свое мнение и видение на ту или иную задачу, стремясь искренне передать то, что удивило или взволновало их.

В весенне-летний период учащиеся студии выходят на пленэр, где знакомятся с природой и окрестностями уже теснее. Поэтому выставки, которые не раз устраивали в районе юные художники, отличаются яркостью, большим количеством света и воздуха. Эти выставки всегда собирают множество зрителей.

Перед Новым годом в работах детей «оживают» Новый год и Рождество. В пасхальные праздники ребята также рисуют работы по данной тематике, делают поделки и поздравительные открытки. Все работы детей выставляются за неделю до праздника в храме агрогородка Заболотье.

Интересно проходит мероприятие на праздник Преображения (яблочно-медовый спас). Участники студия «Карамель» на территории церкви, возле храма, организовывают выставку своих работ. Руководители кружков приводят детей в церковь на обедню. После на ступеньках храма ребята для прихожан разыгрывают театрализованное представление, загадывают загадки и раздают призы победителям.

За годы существования студия «Карамель» получила ряд наград на разном уровне. Работы учащихся были отмечены как районным руководством, так и известными художниками, организаторами различных конкурсов. Десять лет назад никто и подумать не мог о таком успехе. Наталья Алексеевна Каминская признается, что впервые набрав группу детей, которые хотели и любили рисовать, казалось, что интерес у детишек к рисованию скоро ослабнет,  и из затеи этой ничего не выйдет. Однако, вопреки всему, детская изостудия в Заболотье существует уже столько лет и в свое время даже получила звание «народный». Успехи ребят и педагога растут, а их интерес к творчеству даже не думает ослабевать.

Чтобы лично увидеть самые яркие и вдохновляющие итоги творчества юных художников, можно посетить выставку работ народной студии «Карамель», которая работает в СДК агрогородка Заболотье.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото из архива учреждения культуры.