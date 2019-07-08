НАРОДНАЯ СТУДИЯ «КАРАМЕЛЬ» ОТПРАЗДНОВАЛА СВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

В этом году народная студия изобразительного искусства «Карамель», руководителем которой является педагог высшей категории, заведующий художественным отделением Смолевичской детской школы искусств Наталья Алексеевна Каминская, отмечает свой десятилетний юбилей. По этому случаю в сельском Доме культуры агрогородка Заболотье прошло праздничное мероприятие, с участием кружковцев, их родных и почетных гостей.





На протяжении долгих лет талантливая художница, чьи заслуги известны далеко за пределами нашего района, учит маленьких детей искусству владения кисти.

Основная задача студии, где обучаются искусству маленькие дети, – творческое взаимодействие в коллективе, приобщение их к миру прекрасного. Несмотря на то, что занятия являются коллективными, существует индивидуальный подход к каждому из учащихся. Дети свободно высказывают свое мнение и видение на ту или иную задачу, стремясь искренне передать то, что удивило или взволновало их.

В весенне-летний период учащиеся студии выходят на пленэр, где знакомятся с природой и окрестностями уже теснее. Поэтому выставки, которые не раз устраивали в районе юные художники, отличаются яркостью, большим количеством света и воздуха. Эти выставки всегда собирают множество зрителей.

Перед Новым годом в работах детей «оживают» Новый год и Рождество. В пасхальные праздники ребята также рисуют работы по данной тематике, делают поделки и поздравительные открытки. Все работы детей выставляются за неделю до праздника в храме агрогородка Заболотье.

Интересно проходит мероприятие на праздник Преображения (яблочно-медовый спас). Участники студия «Карамель» на территории церкви, возле храма, организовывают выставку своих работ. Руководители кружков приводят детей в церковь на обедню. После на ступеньках храма ребята для прихожан разыгрывают театрализованное представление, загадывают загадки и раздают призы победителям.

За годы существования студия «Карамель» получила ряд наград на разном уровне. Работы учащихся были отмечены как районным руководством, так и известными художниками, организаторами различных конкурсов. Десять лет назад никто и подумать не мог о таком успехе. Наталья Алексеевна Каминская признается, что впервые набрав группу детей, которые хотели и любили рисовать, казалось, что интерес у детишек к рисованию скоро ослабнет, и из затеи этой ничего не выйдет. Однако, вопреки всему, детская изостудия в Заболотье существует уже столько лет и в свое время даже получила звание «народный». Успехи ребят и педагога растут, а их интерес к творчеству даже не думает ослабевать.

Чтобы лично увидеть самые яркие и вдохновляющие итоги творчества юных художников, можно посетить выставку работ народной студии «Карамель», которая работает в СДК агрогородка Заболотье.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото из архива учреждения культуры.