Кристина Тихонович: «Почтальон должен быть, как лучик света»

Люди самых разных специальностей приходят в профессию независимо от того, что написано у них в дипломе. И если полюбится выбранное занятие, то становится уже делом всей жизни.

Так, окончив строительный колледж, Кристина Станиславовна Тихонович по выбранной специальности не трудилась. Зато посвятила уже больше сорока лет жизни делу, которое ей по-настоящему нравится – работе почтальоном. Время идет, технологии развиваются, а для жителей деревень почтальон – человек по-прежнему авторитетный. Его ждут, ему всегда рады, он приносит газеты и журналы, кото­рые продолжают оставать­ся для большинства сель­чан главным источником информации.





Кристина Станиславовна родилась и выросла на Витебщине. После школы поступила в строительное училище в Молодечно, где и познакомилась со своим будущим супругом. После свадьбы они переехали на Смолевиччину в поселок Октябрьский. Некоторое время супруги работали на птицефабрике, получили жилье от организации, а вскоре Кристине Станиславовне предложили заменить сотрудницу, которая находилась в декретном отпуске, на почте. Так, уже больше сорока лет она и работает в этой сфере.

– Раньше по Плисскому сельсовету работали шесть почтальонов, я развозила на велосипеде корреспонденцию и прессу по Октябрьскому, – рассказывает собеседница. – Тогда люди больше газет выписывали, сумки приходилось таскать тяжелые. Теперь мы уже перешли на мотодоставку – безусловно, работать стало легче. Хотя мне очень нравилось и на свежем воздухе трудиться.

В обязанности Кристины Станиславовны кроме достав­ки пенсий, посылок, писем, переводов и приема платежей, входит доставка населению периодических изданий и оформление подписки на них.

Женщина рассказывает, что сейчас люди стали меньше выписывать периодических изданий. Но есть и те, которые не пропускают ни одной подписной кампании – их собеседница знает поименно.

По словам Кристины Станиславовны одним из самых любимых и популярных у сельского насе­ления изданий продолжает оставаться районная газета «Край смалявіцкі». Ее любят, ее ждут, ей доверяют. Конкурировать с районкой может разве что «Друг пенсионера».

Кристина Станиславовна признается, что в одно время хотела уйти на заслуженный отдых – сорок лет как-никак срок немаленький. Однако женщина осознала, что ей будет тяжело без любимого дела.

– На селе приход почтальона – это знаковое событие. Для молодежи это неважно, а вот старики меня всегда ждут. Я им новостей расскажу, они мне, – делится Кристина Станиславовна. – Свою работу я очень люблю, в другой отрасли себя не представляю. Общение с людьми мне доставляет огром­ное удовольствие. Я для них одновременно и представитель государственных структур, и близкий человек – стараюсь каждого выслушать, помочь, чем могу. Одни товары заказывают – привожу, кто-то лекарства попросит, кому-то давление померяю. Почтальон должен быть душевным, добрым и светлым, как лучик света.

Кристина Станиславовна признается, что за столько лет Смолевиччина стала ее второй родиной. С супругом Игнатием Игнатьевичем они живут душа в душу уже 50 лет. Две дочки, внуки и правнуки – их главное богатство и отдушина.

Не считаясь со временем, Кристина Станиславовна день за днем продолжает радовать своей лучезарной улыбкой и искренним вниманием каждого, кто в этом нуждается, несет людям вести и дарит внимание.

Лидия СУДНИКОВИЧ. Фото автора