ЗАРЕГИСТРИРОВАН СОТЫЙ МАЛЫШ





Торжественная регистрация рождения сотого жителя нашего города состоялась в минувшую пятницу в Смолевичском отделе загс.

Сотый житель города, доченька Дарина, родилась в семье Павла и Татьяны Станкевич. В большой, по сегодняшним меркам, многодетной семье она — пятый ребенок. Павел и Татьяна воспитывают сына Тимофея, который в этом году собирается в третий класс, будущую первоклассницу Анастасию, пятилетнюю Веру и трехлетнего Федора.

После распределения Татьяна, уроженка Гродненской области, была распределена на работу в наш район, где трудилась преподавателем в Смолевичском аграрно-техническом профессиональном лицее. Павел — уроженец столицы, где и работает сегодня.

— Когда мы поженились, решался вопрос, где будем жить, — вспоминает Павел. — Мы решили сразу жить отдельно, а здесь у Татьяны уже было общежитие, плюс стали на очередь на квартиру…

Татьяна и Павел признаются, что оба всегда хотели много детишек.

— Однажды я услышала слова священника, который рассуждал о семье, и говорил об этимологии этого слова, что есть научное его значение, и есть, если можно так сказать, «народное», — рассказывает Татьяна. — И вот «по-народному» семья — это семь «я». И он сказал, хорошо бы в христианских семьях было бы семь «Я»: пятеро детей, муж и жена. И мне это очень понравилось и легло на душу! Я еще была не замужем, еще только мечтала о семье, о муже, о детях, но знала, что хочу именно большую семью. Рада, что и муж тоже хотел много детей.

Дарина, в полной мере олицетворяя значение своего имени, стала настоящим подарком для родителей: она родилась 19 июня 2019 года — в день рождения своей дружной семьи, который ее родители по доброй семейной традиции отмечают каждый год. Вообще, к выбору имен для своих детей Павел и Татьяна подходили со всей серьезностью: обязательно учитывали его значение, а не только благозвучие.

Начальник Смолевичского отдела загс Наталья Владимировна Конюшик поздравила счастливых родителей с прекрасным семейным праздником, вручила первый государственный документ дочери, свидетельство о рождении, а также памятный подарок.

— Мир без детей — это мир без будущего, — сказала она. — Рождение ребенка — замечательный и волнительный момент в истории любой семьи. Дети – продолжение рода, опора в старости. Они приносят в дом радость и счастье, наполняют жизнь родителей теплом и светом. У вас в семье уже пятеро детей, все они разные, у каждого свой характер, увлечения, таланты, но все они одинаково любимы и желанны. Я желаю, чтобы и ваша Дарина росла здоровой и крепкой на радость близким и еще не раз вас приятно удивила.

Представительницы районного объединения «Белорусский союз женщин», возглавляет которое управляющий делами Смолевичского райисполкома Ирина Александровна Кононович, также высказали теплые слова в адрес семьи и сотой новорожденной в этой году, поздравили родителей с прибавлением в семье от своего имени и имени Смолевичского райисполкома, вручив памятные подарки и приветственный адрес.

Музыкальные творческие номера гостям праздника подарили юные артистки: Кира Руцевич и Даша Лукьянчик.

— В многодетной семье детей растить нелегко, — признаются родители «юбилейной» малышки. — Наверное, здесь больше вопрос не в многодетности, а в возрасте детей. У нас он довольно маленький, поэтому бывало иногда непросто. Но и с одним ребенком сложно, и сложно с пятерыми, и всегда сложно. Просто эти сложности разные. В Библии написано, что дети — это дар Божий. Разве можно измерять сложностями то счастье, которое дарят дети?

Мы желаем и сотой малышке, и всем деткам, который родились или собираются появиться на свет в этом году только крепкого здоровья, хорошего аппетита, интересных открытий, веселых игр и, конечно, братиков и сестричек! Пусть в семьях всегда будет уютно и тепло каждому, даже самому маленькому «я».

Ольга ЦЫБУЛЬКО.

На фото Татьяна и Павел Станкевичи и их детки: Тимофей, Анастасия, Вера, Федор и Дарина.

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