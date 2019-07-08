Капотный МАЗ под управлением Сергея Вязовича выиграл второй этап подряд на ралли «Шелковый путь»

Источник материала: Новости Хотимска

Команда «МАЗ-СПОРТавто» второй этап подряд побеждает в ралли «Шелковый путь». Первым в гонке оказался капотный МАЗ под управлением Сергея Вязовича, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО «МАЗ».

На втором этапе гонщики приехали в Улан-Удэ. Экипажи соревновались на трассе протяженностью 212 км, которая прошла по каменистым участкам с подъемами, перевалами и спусками. На одном из поворотов перевернулся внедорожник россиянина Сергея Успенского. Руководитель белорусской команды Сергей Вязович показал лучшее время (2 часа 29 минут) и сохранил лидерство в генеральной классификации. Ближайший преследователь — камазовец Андрей Каргинов — отстал от победителя на 7 минут.