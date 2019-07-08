Лучшие советы по уходу за кожей народными средствами

Источник материала: Новости Хотимска

Добрый день, всем гостям! Кому интересны домашние рецепты по уходу за кожей лица, приглашаем ознакомиться. Когда речь заходит об уходе, то хочется применять методы как можно более проще. И при этом хотим получить великолепный цвет лица. Здесь поможет сама матушка природа. В частности природные средства. Но как именно это сделать? При незнании, мир природной красоты может быть и опасен, а вы ведь не хотите рисковать своим лицом? Не волнуйтесь, мы Вам поможем.

Основные советы по уходу за кожей



1.Масло жожоба является блестящим, совершенно недооцененным природным, многофункциональным источником красоты. Помощник в уходе от комедонов (оно не будет блокировать ваши поры), масло жожоба помогает сберечь натуральную упругость кожи, это идеальный вариант для увлажнения в качестве ухода. Оно также блестяще удаляет даже самый стойкий макияж и защищает противовоспалительным действием. Попрощайтесь с краснотой на лице!

2. Когда дело касается очищения, здесь предпочтение можно отдать меду. Сырой мед обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, дополнительно служит как очищающее средство, не вызывая сухости. После того как макияж удален, подготовьте маленькую ложку меда и нанесите его на лицо в виде маски на 10 минут, после, смойте. Вуаля!





3. Вам не нужно тратить миллион долларов, чтобы придерживаться правильного ухода за кожей. Если хотите, чтобы ваше лицо выглядело идеально, для этого есть розовая вода : она увлажняет и сохраняет молодость, а также освежает ваш макияж, используйте ее в качестве термальной воды. Хранить ее в холодильнике .

4.Полезные бактерии очень важны для вашей кожи, если вы не знали. Хорошие бактерии регулирует пищеварительную систему и приводят к возможности получить великолепную кожу. Для здоровья, кишечнику требуется увеличение полезных бактерий, которые можно найти в избытке в продуктах брожения. Кожа, ногти и волосы последние места, куда поступают полезные вещества, так как в первую очередь идут к более важным органам; таким образом, кожа-это первое место, где проявляется дисбаланс и недостаток полезных компонентов. А значит, что ей нужен особый уход, лучше всего конечно народными средствами. Нахождение полезных бактерий в кишечнике является залогом крепкого здоровья и здоровой кожи. Для этого рекомендуется употреблять больше ферментированных продуктов, с содержанием полезных бактерий: кимчи, квашенная капуста и кефир особенно хороши.



5. Кокосовое масло мы не советуем наносить на лицо (оно довольно комедогенное, провоцирует закупоренные поры), лучшей альтернативой будет использование его на ногах, после бритья-оно даст легкий блеск. Так вы получите гладкие, нежные ножки. Вы также сэкономите на креме для бритья, баночка кокосового масла отлично его заменит!

6. Куркума имеет множество преимуществ при уходе для кожи, просто до безумия, люблю ее перемешать с розовой водой и наносить в виде маски, она отлично помогает регулировать жирность кожи. Куркума наиболее распространенное народное средство, применяющееся для кожи.

7. Когда вы ищете натуральный уход народными средствами, вам в помощь- зеленый чай. Содержание в нем особого вида полифенолов, имеет все показания к защите кожи от вредного влияния солнца, уменьшение воспалений от розацеа, а также предотвращает признаки раннего старения (например, провисания кожи и морщины).







8. Хотите снять следы усталости или аллергии, и избавиться от темных кругов под глазами? Ваш лучший друг — огурец, среди народных средств. Пару долек свежего, охлажденного огурца положите на глаза-это просто волшебство! Овощ богат антиоксидантными свойствами, поэтому способен снизить раздражение, так как содержит много воды, чтобы уменьшить отек. Для достижения наилучших результатов, держать так пять минут.

9. Есть красное пятно от плохо заживших прыщей? Приложите кусочек алоэ вера, чтобы стимулировать заживление и уменьшить рубцы. Алоэ является удивительным народным средством при заживающих ранах, потому как в нем содержится салициловая кислота, это дает подтверждение того, что больше ни одного пятна Вы не увидите. При таком уходе- результат гарантирован!

10. Папайя-это не просто вкусный фрукт на завтрак. Она отлично подходит для приготовления масок. Она может выровнять тон кожи, уменьшает видимость пор, и со временем убирает солнечные пятнышки. Предлагаю использовать ее так: возьмите 1/4 хорошо спелой папайи и раздавите в кашицу, перемешайте с 1ст.л меда. Поместите в холодильник на один час, затем нанесите на лицо и зону декольте. Подержите эту маску 20 минут, потом смойте водой. После такого ухода вы с легкостью будете наслаждаться красотой вашего лица!

11. Овсянка— самый совершенный природный эксфолиатор (пиллинг). Коллоидное овсяное волокно одобрено для лечения зуда, сухости кожи и даже при экземе. Мы применяем ее грубо измельченную. Смешиваем с некоторой частью меда, добавив теплой воды, используем как натуральный скраб для тела. Мы гарантируем, вы никогда не имели более мягкой кожи!

12. Мы знаем, что лаванда имеет приятный запах, но также она является и мощным ингредиентом против старения, который прекрасно работает в качестве основы. Возьмите две ложки сушеной лаванды с чашкой настойки гамамелиса и храните в темной стеклянной бутылке; наносите настойку на умытое лицо и наслаждайтесь гладкостью и сиянием кожей.







13. Мангостин. Ты про такой слышала? Если нет, то вам нужно обязательно испробовать его немедленно. Этот прекрасный фрукт является богатейшим источником антиоксидантов и витамина С, оба играют важную роль во время ухода народными средствами : осветляет кожу и улучшает ее упругость. Масло из мангостина тоже дает блестящий результат, используя его в качестве ночного крема.

14. Если вы хотите попробовать интенсивное лечение против старения кожи, поможет свежевыжатый ананасовый сок. Просто смешайте немного свежего ананасового сока и окуните ватный диск в жидкость, и нанесите на все лицо и декольте. Оставьте на 10 минут перед смыванием; слишком большое содержание Альфа-гидрокси кислот, сразу может вызвать легкое жжение.

15. Хотите самый полезный совет для естественного ухода за кожей ? Пейте много воды. Обезвоживание-злейший враг вашей кожи; Старайтесь выпивать восемь стаканов воды. Это лучший способ гарантирующий, что кожа ваша останется красивой, наполненной здоровьем на протяжении всего дня.







Придерживайтесь таких домашних рецептов по уходу за кожей и ваше лицо будет сиять здоровьем. Вы и сами удивитесь какие результаты вы получите в итоге. А мы и дальше будем подбирать для вас лучшие рецепты красоты.