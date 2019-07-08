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Беларусь заинтересована в новых совместных с Бангладеш проектах — Мясникович
09.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Беларусь удовлетворена текущим состоянием отношений с Бангладеш и заинтересована в новых интересных проектах. Речь об этом шла на встрече председателя Совета Республики, уполномоченного по сотрудничеству с Бангладеш Михаила Мясниковича с делегацией министерства сельского хозяйства Бангладеш во главе с его секретарем Эм-Ди Насируззаманом, передает корреспондент БЕЛТА.
Беларусь, по словам, Михаила Мясниковича, рассчитывает на новые интересные проекты, идеи, которые укрепят двустороннее сотрудничество.
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Беларусь удовлетворена текущим состоянием отношений с Бангладеш и заинтересована в новых интересных проектах. Речь об этом шла на встрече председателя Совета...
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