Беларусь заинтересована в новых совместных с Бангладеш проектах — Мясникович

Источник материала: Новости Хотимска

Беларусь удовлетворена текущим состоянием отношений с Бангладеш и заинтересована в новых интересных проектах. Речь об этом шла на встрече председателя Совета Республики, уполномоченного по сотрудничеству с Бангладеш Михаила Мясниковича с делегацией министерства сельского хозяйства Бангладеш во главе с его секретарем Эм-Ди Насируззаманом, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь, по словам, Михаила Мясниковича, рассчитывает на новые интересные проекты, идеи, которые укрепят двустороннее сотрудничество.