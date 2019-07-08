|
Китай завершил создание марсохода
09.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Китайcкие ученые завершили строительство марсохода для первой исследовательской миссии КНР на Марс. Об этом пишет газета Global Times.
Китай запустит свою первую миссию на Марс в 2020 году. Миссия включает в себя орбитальный аппарат, марсоход и посадочный модуль.
Основная задача исследования состоит в обнаружении признаков жизни на Марсе. Миссия также будет изучать, имеет ли планета потенциал, чтобы в будущем сделать ее пригодной для жизни людей. Китайский марсоход также исследует атмосферу и ландшафт Марса, его геологические и магнитные характеристики.
КНР активно развивает свою космическую программу. Помимо метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов, Луны и Марса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китайcкие ученые завершили строительство марсохода для первой исследовательской миссии КНР на Марс. Об этом пишет газета Global Times. Китай запустит свою первую...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)