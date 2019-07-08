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Китай завершил создание марсохода

09.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Китайcкие ученые завершили строительство марсохода для первой исследовательской миссии КНР на Марс. Об этом пишет газета Global Times.

Китай запустит свою первую миссию на Марс в 2020 году. Миссия включает в себя орбитальный аппарат, марсоход и посадочный модуль.

Основная задача исследования состоит в обнаружении признаков жизни на Марсе. Миссия также будет изучать, имеет ли планета потенциал, чтобы в будущем сделать ее пригодной для жизни людей. Китайский марсоход также исследует атмосферу и ландшафт Марса, его геологические и магнитные характеристики.

КНР активно развивает свою космическую программу. Помимо метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов, Луны и Марса.

 
 
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Китайcкие ученые завершили строительство марсохода для первой исследовательской миссии КНР на Марс. Об этом пишет газета Global Times. Китай запустит свою первую...
 
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