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Приложение резидента ПВТ научит играть на барабанах

09.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Резидент Парка высоких технологий Gismart анонсировал выпуск Go Drums — нового приложения в линейке edutainment (образование через развлечение), которое позволяет учиться игре на барабанах. Приложение уже доступно iOS-пользователям, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПВТ.

Теорию и практику игры на барабанах разработчики предлагают изучить через серию уроков и динамичных игр. Основной функционал приложения включает уроки ритма, барабанные мини-игры и кабинет с личной статистикой. Кроме этого, в приложении есть отдельный функционал, где можно импровизировать на ударных.

Уроки ритма — это учебная программа, которая помогает освоить ритмы разных жанров и играть в разных стилях: регги, хип-хоп, поп, рок и других. Для самоконтроля в приложении есть свой метроном. Игры тренируют базовые навыки барабанного боя, включая необходимые практические и теоретические аспекты. Результаты и прогресс фиксируются на каждом уроке в разделе «Статистика», благодаря чему приложение отслеживает слабые места обучающегося и сможет предложить соответствующие уроки и игры.

Go Drums — второе приложение в линейке образовательных продуктов Gismart. Первое — Hello Piano — было выпущено на рынок в октябре 2018 года и сразу попало в редакторские подборки музыкальных обучающих приложений в магазине приложений Apple в более чем 80 странах, включая США, Великобританию, Израиль. Планируется, что линейка edutainment-продуктов компании будет расширяться.

Gismart активно поддерживает образовательные курсы и программы, оказывает менторскую и финансовую поддержку IT-мероприятиям, проводимым в Беларуси, в том числе для детей и подростков. Зимой этого года компания стала партнером Минского колледжа искусств. В мае при поддержке Gismart был открыт первый в стране STEAM-класс на базе общеобразовательной школы Дубровно, который сможет обучать около 100 школьников предметам на стыке искусства и современных технологий.

 
 
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Резидент Парка высоких технологий Gismart анонсировал выпуск Go Drums — нового приложения в линейке edutainment (образование через развлечение), которое позволяет учиться...
 
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