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Международные сборы студентов-программистов проходят в Гродно

09.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Летние тренировочные сборы по спортивному программированию Discover Grodno by Moscow Workshops ICPC 2019 объединили в стенах Гродненского государственного университета имени Янки Купалы студентов из России, Беларуси, Украины, Литвы и Бразилии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе образовательного проекта.

 
 
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Летние тренировочные сборы по спортивному программированию Discover Grodno by Moscow Workshops ICPC 2019 объединили в стенах Гродненского государственного университета имени Янки...
 
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