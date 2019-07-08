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Международные сборы студентов-программистов проходят в Гродно
09.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Летние тренировочные сборы по спортивному программированию Discover Grodno by Moscow Workshops ICPC 2019 объединили в стенах Гродненского государственного университета имени Янки Купалы студентов из России, Беларуси, Украины, Литвы и Бразилии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе образовательного проекта.
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Летние тренировочные сборы по спортивному программированию Discover Grodno by Moscow Workshops ICPC 2019 объединили в стенах Гродненского государственного университета имени Янки...
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