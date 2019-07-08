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«Александрия собирает друзей»: Мстиславчане среди награждённых передовиков АПК Могилёвской области по итогам работы в 2018 году
09.07.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
На республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») наградили лучших тружеников агропромышленного комплекса Могилёвской области по итогам работы в 2018 году. Среди них Мстиславские аграрии.
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«Александрия собирает друзей»: Мстиславчане среди награждённых передовиков АПК Могилёвской области по итогам работы в 2018 году
На республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») наградили лучших тружеников агропромышленного комплекса Могилёвской области по итогам...
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