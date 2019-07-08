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Редкий случай: в ногу мужчины проник волос, который двинулся дальше

09.07.2019 10:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

35-летний житель Бразилии обратился в одно из местных отделений неотложной помощи с острыми болями в правой пятке, причину которых установить оказалось не так просто. Об этом сообщает Live Science.


Фото: Elsevier

Обследовавшие пациента врачи сперва не обнаружили в его ноге ничего особенно необычного, серьезных травм ступни или лодыжки мужчина в последнее время также не получал.

Доктора попросили его пройтись на носках и на пятках, после чего стало ясно — боли усиливаются в последнем случае. При более детальном осмотре выяснилось, что в правой пятке пациента застрял волос. Ситуацию усугубило то, что фрагмент волоса оказался под кожей и начал под ней перемещаться («мигрировать»), вызывая болезненные ощущения.

Live Science пишет, что за последние 60 лет было выявлено только 26 подобных случаев. При этом внешне заболевание может напоминать сыпь, вызванную проникшими в организм личинками анкилостом. К счастью, у бразильца ситуация оказалась не на столько серьезной. Волос извлекли с помощью пинцета, после чего боль вскоре утихла.

 
 
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Обследовавшие пациента врачи сперва не обнаружили в его ноге ничего особенно необычного, серьезных травм ступни или лодыжки мужчина в последнее время также не...
 
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