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Появились подробности гибели 20-летней гандболистки сборной России

09.07.2019 10:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стали известны подробности гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой. Ранее появилась информация, что она утонула в водоеме около одной из площадок прошедшего 2−7 июля в польском Старе-Яблонки чемпионата Европы, в котором принимала участие, пишет «Спорт-Экспресс».


По информации Eurosport, 20-летняя спортсменка прыгнула с пирса в запрещенном месте, проигнорировав табличку. Прибывшие на место трагедии медики не смогли спасти Королеву, которая уже была без сознания.

Ранее прокуратура Польши возбудила уголовное дело по статье «Непредумышленное убийство». 10 июля состоится судебно-медицинская экспертиза. Королева выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, а также играла за молодежную сборную России.

 
 
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Ранее появилась информация, что она утонула в водоеме около одной из площадок прошедшего 2−7 июля в польском Старе-Яблонки чемпионата Европы.
 
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