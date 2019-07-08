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«Закон об отсрочках» обсуждался осиповчанами на встрече с парламентарием Александром Богдановичем

09.07.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

В интересах национальной безопасности

Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» должен обсуждаться во втором чтении осенью. До этого времени депутаты Палаты представителей Национального собрания имеют возможность вдумчиво проанализировать резонансную нормотворческую инициативу и учесть мнение своих избирателей. Это важно, поскольку окончательный вариант закона должен решать назревшие проблемы в обеспечении призывными ресурсами Вооруженных Сил, но при этом не создавать дополнительных проблем для народного хозяйства и социума, не сказываться на уровне доходов и качестве жизни молодых белорусов.

Наш депутат Александр Богданович провел тематическую встречу с земляками 5 июля,  участие в которой приняли председатель райсовета депутатов Сергей Сувеев, члены районного Молодежного парламента, представители воинских частей и общественных объединений.

В целом аудитория высказалась в поддержку будущего закона, однако разница в подходах у представителей различных поколений существует. Ветераны считают нужным шире использовать советский опыт начальной военной подготовки и организации военного обучения студентов, молодежь — сконцентрировать внимание на эффективной мотивации к службе в армии.

Что из услышанного от избирателей даст парламентарию пищу для размышлений, пока говорить рано. Пока же предлагаем читателям ознакомиться с цитатами из выступления Александра Богдановича, в котором он аргументирует необходимость изменений в организации призыва на воинскую службу.

О связи национальной безопасности, демографии и непрерывного обучения:

— Некоторое время Беларусь была мировым лидером по количеству категорий граждан, имеющих право не призываться на срочную военную службу и службу в резерве. Но сейчас ситуация меняется, и больше такой «роскоши» мы себе позволить не можем.

По итогам весенней призывной кампании 2018 года потребность войск в новом пополнении удовлетворена только на 62,5%. В то же время призывными комиссиями предоставлено 30111 отсрочек от призыва, из которых около 80% — для продолжения образования.

Уменьшение количества призывников в республике будет происходить как минимум до 2025 года — из-за ухудшения демографической ситуации и трудовой миграции мужского населения призывного возраста.

Действующее правовое регулирование порядка предоставления отсрочек от призыва на службу не позволяет комплектовать Вооруженные Силы на уровне, который обеспечивает высокую боевую и мобилизационную готовность. Такая ситуация создает угрозу национальной безопасности, чего в нынешних геополитических реалиях допускать нельзя.

Что теряем и что приобретаем:

— Проект Закона предусматривает предоставление однократной отсрочки от призыва — для получения первого профессионального образования (профессионально-технического, среднего специального или высшего І ступени). Таким образом, отсутствие многократных отсрочек окажет минимальное влияние на количество и квалификацию трудовых ресурсов, ежегодно поступающих на рынок труда.

Что же касается высшего образования ІІ ступени, то для  серьезно мотивированных на занятие научной и педагогической деятельностью граждан отсутствие отсрочки также препятствием не станет.

Опыт государств, где сохранилась военная служба по призыву, работа и служба в государственных таможенных, банковских органах, силовых структурах напрямую связана с исполнением воинской обязанности.

Подобный механизм повышения престижа воинской службы и увеличения числа госслужащих, получивших важный жизненный опыт, предполагается ввести и в нашей стране.

 
 
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В интересах национальной безопасности Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации...
 
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