К сведению пассажиров! Перекрыто движение автотранспорта на участке перекресток ул. Ленинская — ул. Сумченко.

Источник материала: Асiповiцкi край

С 10 июля по 3 сентября в связи с выполнением земляных работ для строительства тепловой сети по ул. Ленинской будет перекрыто движение автотранспорта на участке перекресток ул. Ленинская — ул. Сумченко.

Остановочный пункт «Площадь Ленина» в прямом и обратном направлении переносится на улицу Королева. Будут исключены остановочный пункт «Больница ж.д.» для маршрута № 12 и остановочный пункт «Площадь Ленина» для маршрута № 5 (со стороны вокзала). Маршрут № 5 отправлением с о.п. «Поликлиника» (09.55, 12.55, 14.30) и отправлением с о.п. «ОЗТМ» (08.52, 13.20, 14.50) будет следовать по улицам Сумченко, Королева, Дмитриева, Сташкевича. Маршрут № 1 отправлением с поселка Советский в 07.30 будет следовать по улицам Юбилейной и Сумченко.

Для пригородных маршрутов «Осиповичи-Корытное» и «Осиповичи-Лука» о.п. «Больница ж.д.» переносится на о.п. «ул. Сташкевича».

Автопарк № 19.