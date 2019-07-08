Группу пассажиров из Львова в Брест вез пьяный водитель

Источник материала: Аргументы и факты

Пассажир «Фольксвагена» проинформировал правоохранителей, что в момент телефонного разговора они проходят пограничный контроль в ПП «Томашовка».

К приезду стражей порядка водитель находился в «комнате для задержанных». Его направили туда сотрудники пункта пропуска. Медицинское освидетельствование показало, что в крови 54-летнего водителя, жителя Бреста, было 2,7 промилле.

В салоне машины ехали трое взрослых и четверо детей.