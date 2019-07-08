ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Группу пассажиров из Львова в Брест вез пьяный водитель

09.07.2019 10:22 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Группу пассажиров из Львова в Брест вез пьяный водитель
Фото из открытых источников

Пассажир «Фольксвагена» проинформировал правоохранителей, что в момент телефонного разговора они проходят пограничный контроль в ПП «Томашовка». 

К приезду стражей порядка водитель находился в «комнате для задержанных». Его направили туда сотрудники пункта пропуска. Медицинское освидетельствование показало, что в крови 54-летнего водителя, жителя Бреста, было 2,7 промилле. 

В салоне машины ехали трое взрослых и четверо детей. 

Автомобиль помещен на штрафстоянку. В отношении нарушителя за управление в состоянии алкогольного опьянения составлен административный материал по части 1 статьи 18.16 КоАП Республики Беларусь (санкция предусматривает штраф в размере от 50 до 100 БВ и лишение права управления сроком на три года), сообщили в МВД. 

Группу пассажиров из Львова в Брест вез пьяный водитель
Пьяный 16-летний подросток угнал машину и попал в ДТП: авто сгорело
Подробнее

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГАИ обратился брестчанин. Он рассказал, что водитель автомобиля «Фольксваген Крафтер», который перевозит пассажиров по маршруту Львов-Брест, предположительно,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Александрия собирает друзей»: Мстиславчане среди награждённых передовиков АПК Могилёвской области по итогам работы в 2018 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика