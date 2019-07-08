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Конфликт на «Шелковом пути»: выяснили, должен ли был МАЗ пропускать КамАЗ

09.07.2019 10:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Организаторы ралли «Шелковый путь» изучили приборы с грузовиков после того, как камазовец Антон Шибалов обвинил белоруса Сергея Вязовича в том, что тот не пропустил его вперед. Выяснилось, что пилот отправлял сигналы на слишком большом расстоянии, и они просто не доходили до капотного МАЗа.


Фото: МАЗ

Инцидент произошел на втором этапе. КамАЗ, преследуя белорусский капотник, начал отправлять сигналы, чтобы его пропустили. Дорога была узкой и скользкой, впереди капотного МАЗа гуськом мчались внедорожники. Белорусы и сами оказались «зажаты» в колонне, съехать было некуда. Когда дорога стала шире, Вязович обогнал легковушки и рванул вперед, а Шибалов несколько отстал.

«Информацию о том, что мы якобы не пропускали Шибалова, узнал через несколько часов после финиша. То есть не от судей или участников, а от своей команды», — удивился глава команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.

Чтобы разобраться, белорусы сами проявили инициативу и позвали комиссаров, которые сперва проверили прибор на капотнике. Оказалось, что тот исправен. Судьи насчитали всего один поступивший сигнал от Антона Шибалова. Причем сделан он был на солидном расстоянии в 328 метров. А по регламенту ралли-рейда экипаж обязан пропустить другой автомобиль лишь после поступления 3 сигналов не позднее 15 секунд после последнего. Организаторы подтвердили, что белорусы ничего не нарушили.

«Что интересно, прибор в машине Шибалова показал, что тот много раз посылал нам сигналы, однако делал это на расстоянии вне зоны приема. То есть его сигналы попросту не доходили. Когда это выяснилось, никаких претензий у Антона к нам не было. Мы с уважением относимся к экипажам КамАЗа, и рады, что конфликт исчерпан. А вообще это еще раз подтверждает, насколько серьезно все борются за победу и сражаются за секунды», — разъяснил Сергей Вязович.

Ралли-рейд «Шелковый путь» проходит с 6 по 16 июля по территориям России, Китая и Монголии. Стартует гонка в Иркутске, а финиширует в Дуньхуане. Трасса представляет собой скоростные участки в Восточной Сибири, монгольские степи, китайские равнины и песчаные отрезки с дюнами в пустыне Гоби. Маршрут марафона составляет 5 тыс. км, из которых половина придется на спецучастки.

 
 
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Камазовец Антон Шибалов обвинил белоруса Сергея Вязовича в том, что тот не пропустил его вперед.
 
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