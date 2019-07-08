В Минске построят первый жилой комплекс с электрическим отоплением и подогревом воды

Источник материала: Tut.by

На Грушевке появится первый многоэтажный жилой комплекс, где отопление и подогрев горячей воды будет осуществляться с помощью электричества. Об этом REALTY.TUT.BY рассказали в УКСе Центрального района, который реализует пилотный проект. Подробности — в материале.



Так стройка комплекса выглядела весной. Фото: realt.by

Как возникла идея?

С 2018 года УКС Центрального района строит жилой комплекс на пересечении улиц Грушевской, Папанина и Щорса. Он состоит из двух 17-этажных монолитно-каркасных домов на 550 квартир, а также паркинга на 510 машиномест. Кроме того, во дворе планировалось сооружение собственной газовой котельной.



Так должен выглядеть комплекс. Изображение: УКС Центрального района

— И эта котельная получалась не очень приятным объектом, потому что она предполагала наличие 60-метровой трубы. А это не очень хорошо и с точки зрения эстетики, и с точки зрения дальнейшей эксплуатации, — говорит главный инженер УКСа Сергей Панев.

Поэтому на предприятии решили вместо газовой сделать электрическую котельную, где этой трубы не будет. Принять такое решение помогло и то, что как раз накануне государство решило по максимуму переводить стройотрасль на электричество в связи со скорым запуском АЭС.

В итоге УКС Центрального района получил нужные технические условия от Минэнерго начал проектировать новую котельную в тех же габаритах, что и прежняя.

Как будет работать электрокотельная?

В электрической котельной установят четыре котла мощностью по одному мегаватту каждый. Электротэны будут подогревать воду для отопления и горячего водоснабжения и подавать ее на теплоузлы дома.

Соответственно, в квартирах будут те же привычные батареи, а не электроконвекторы. Каждый жилец сможет сам регулировать нужный уровень тепла в комнате, а потраченную на отопление и подогрев воды электроэнергию счетчик будет учитывать отдельно.

С учетом новых тарифов это все дело должно стать достойной альтернативой газу и в плане цены, говорят на предприятии.

Отразится это на сроках сдачи комплекса и ценах на жилье?

В УКСе Центрального района рассчитывают, что откорректированный проект будет готов и пройдет экспертизу в сентябре 2019-го. Потом его согласуют с эксплуатирующими организациями, а далее — строительство котельной, которую планируют сдать летом 2020 года.

На сроки же ввода в эксплуатацию всего жилого комплекса это не повлияет и его достроят в первом квартале 2021-го, говорит Сергей Панев. На стоимости квартир корректировка проекта тоже не отразится, ведь понесенные на нее затраты нивелируются отказом от той самой 60-метровой трубы.

Сейчас жилье стоит тут примерно от 1150 до 1350 долларов за квдратный метр.