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Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

09.07.2019 10:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов, который должен был вести телемост между Москвой и Киевом, призвал Владимира Зеленского защитить украинских журналистов.

"Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег Василия и Елены, а также членов их семей", — сказал он в видеообращении, пишет РИА Новости.

Телеведущий назвал президента Украины гарантом Конституции и призвал сделать все возможное, чтобы "слуги народа, четвертая власть — журналисты не пострадали".

"Все, что я хотел, соглашаясь работать во время этого исторического телемоста, — показать и рассказать людям, что мы читали, слушали, смотрели, носили, ели все те пять лет, что не общаемся между собой", — пояснил Малахов.

Также телеведущий подчеркнул, что он хотел "сделать праздник улыбок и счастья".

На 12 июля был запланирован телемост "Надо поговорить" между студиями канала "Россия 1" (ВГТРК) в Москве и NewsOne в Киеве. Подчеркивалось, что он пройдет без политиков и без политики и станет диалогом между народами.

Но восьмого июля телеканал NewsOne заявил, что отменяет мероприятие из-за угрозы физической расправы в отношении украинских журналистов и их близких.

 
 
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Телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов, который должен был вести телемост между Москвой и Киевом, призвал Владимира Зеленского защитить украинских...
 
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